NEET SS 2021 : Ouverture de la fenêtre d’inscription sur nbe.edu.in. Voici comment postuler

NEET SS 2021: Les cartes d’admission seront publiées le 3 janvier

NEET SS 2021 : Les inscriptions au National Eligibility cum Entrance Test, Super Specialty (NEET SS) ont rouvert aujourd’hui, le 1er novembre à 15 heures. La fenêtre a rouvert pour les candidats à s’inscrire à l’examen qui doit avoir lieu le 10 janvier 2022. Les candidats peuvent postuler au test en visitant le site officiel : https://nbe.edu.in/.

Le NEET SS 2021 se déroulera selon l’ancien modèle d’examen. AIIMS, New Delhi ; PGIMER, Chandigarh; JIPMER, Pondichéry ; NIMHANS, Bangalore ; Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram ne sera pas couvert pour l’admission aux cours DM / MCh via NEET-SS pour l’examen 2021.

Étapes pour postuler au NEET SS 2021

Visitez le site officiel : https://nbe.edu.in/Maintenant sur la page d’accueil, cliquez sur le lien « nouvelle inscription », entrez vos identifiants de connexion et remplissez le formulaire de candidature Payez les frais de candidature et cliquez sur soumettre.

NEET SS 2021 : horaires des examens, créneaux horaires et autres détails

Le portail d’édition des dossiers de candidature sera ouvert du 1er au 7 décembre pour les candidats. Les cartes d’admission seront publiées le 3 janvier. La durée de l’examen serait de deux heures et demie et l’examen NEET SS sera informatisé. Le test sera de 150 points. Les détails pertinents tels que les créneaux d’examen et les horaires seront mentionnés sur les billets de salle. Les candidats peuvent se présenter à l’examen en conséquence.

Les résultats de NEET SS devraient être publiés le 31 janvier 2022. La session académique débutera le 15 février après l’achèvement des formalités d’examen. La date limite pour rejoindre la session serait le 31 mars 2022.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.