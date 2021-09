NEET UG 2021 : Conseils de révision de dernière minute, directives qui peuvent vous aider à obtenir de bons résultats à l’examen

L’heure de rapport au centre d’examen NEET 2021 est 11h30 et la dernière entrée dans la salle d’examen serait 13h30

NEET UG 2021 : La National Testing Agency (NTA) est prête à commencer NEET-UG 2021 aujourd’hui (12 septembre). L’examen d’entrée se déroulera de 14h à 17h. L’examen a également conclu que la clé de réponse non officielle NEET 2021 sera publiée par les instituts de coaching. Autant de candidats 16 lakh devraient se présenter à l’examen cette année. Bien que vous n’ayez pas beaucoup de temps avant le début de l’examen, voici quelques conseils de préparation de dernière minute qui peuvent vous aider à réussir l’examen.

Comprendre la pondération par chapitre

Les candidats apparaissant pour NEET doivent comprendre la pondération de l’examen par chapitre. Des sujets tels que la santé reproductive, les preuves de l’évolution humaine, entre autres en biologie, auront une importance maximale et seront importants. En parlant de chimie, les tendances périodiques des propriétés chimiques et physiques des éléments et des composés seront des sujets importants. Les sujets importants pour la physique seront les portes logiques, les moments d’inertie, la mécanique – une combinaison d’erreurs, les lois du mouvement, etc.

Questionnaire de l’année précédente

Selon les experts, certaines des questions ont été répétées plusieurs fois, ainsi, les candidats doivent scanner les papiers de questions de l’année précédente et doivent résoudre autant de questions NEET que possible de l’année précédente. Les experts ont également noté qu’au cours des cinq dernières années, de nombreuses questions ont été posées sur les sujets importants.

Une bonne révision va un long chemin!

La révision joue un rôle important dans tout examen. La révision de dernière minute aide les candidats à évaluer leur préparation aux examens. Bien que la révision joue sans aucun doute un rôle important, il est également important de comprendre qu’il ne faut pas trop se concentrer sur les sujets que vous n’avez pas commencés ou qui peuvent prendre du temps.

Apprendre des formules

La section de physique couvrira en grande partie les questions de type numérique. La meilleure et la plus utile façon de se préparer à la partie de physique est d’apprendre les formules en en faisant quelques-unes à court de main. Cela sera bénéfique pour les étudiants de tenter facilement les questions basées sur les concepts.

Ne manquez pas de lire attentivement le questionnaire !

Une erreur courante que commettent la plupart des aspirants lors des examens est de numériser soigneusement le questionnaire. Afin de résoudre les questions le plus rapidement possible, les aspirants perdent patience et passent à une autre question sans consacrer beaucoup de temps à une question. Prenez votre temps, lisez attentivement la question, comprenez et commencez par le papier.

Directives NEET 2021 pour le jour de l’examen

Carte d’admission

Il s’agit du document le plus important que les candidats doivent conserver le jour de l’examen. Les candidats peuvent trouver la carte d’admission sur nta neet.nic.in. Il est conseillé aux candidats de le faire télécharger et d’imprimer leur carte d’admission sur un papier de format A4.

Porter Proforma

Les candidats doivent également porter le pro forma en plus de la carte d’admission sur laquelle ils doivent coller une photo couleur de la taille d’une carte postale (4 “X6”). N’oubliez pas non plus de vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité (carte Aadhar / carte PAN / permis de conduire / passeport / carte de rationnement / carte d’admission classe 12 avec photo / toute autre pièce d’identité valide avec photo délivrée par le gouvernement), et un format passeport photo à joindre sur la feuille de présence.

Code vestimentaire

Les candidats qui se présentent à l’examen NEET 2021 doivent suivre le code vestimentaire fourni par la NTA. Ils doivent être habillés de façon décontractée et éviter les vêtements à manches longues. Les chaussures étant interdites, il est conseillé aux candidats de porter des chaussons ou des sandales. Les aspirants portant une tenue habituelle sont tenus de se présenter au centre d’examen avant 12h30 positivement.

Temps de rapport

L’heure de rapport au centre d’examen NEET 2021 est 11h30 et la dernière entrée dans la salle d’examen serait 13h30. Après cela, les candidats ne seront pas autorisés à entrer dans le centre d’examen.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.