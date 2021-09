NEET UG 2021: la Cour suprême rejette la requête pour retard et donne le feu vert à la NTA pour l’examen du 12 septembre

Le banc de la Cour suprême a demandé au conseil de procéder à l’examen

L’Agence nationale des tests (NTA) organisera le test national d’admissibilité et d’entrée postdoctoral (NEET UG) 2021 organisé par le Conseil national des examens en sciences médicales (NBEMS) le 12 septembre, samedi. La Cour suprême a rejeté aujourd’hui une demande de bref déposée demandant une orientation pour le report de l’examen NEET Under Graduate mené pour l’admission aux cours de médecine et de dentisterie à une date après que le CBSE ait déclaré les résultats des examens privés, de compartiment et de patrachar.

Les étudiants qui ont fait appel devant le tribunal suprême ont déclaré que l’examen d’entrée serait en conflit avec d’autres examens. Le tribunal a déclaré que plus de 16 candidats lakh passent l’examen et qu’il ne peut pas être reporté sur le plaidoyer de quelques étudiants.

Un banc composé du juge AM Khanwilkar, du juge Hrishikesh Roy et du juge CT Ravikumar a en outre demandé au conseil de procéder à l’examen. “Nous ne voulons pas d’incertitude.” dit le banc.

L’Agence nationale des tests a précédemment précisé à la magistrature que les candidats peuvent passer l’examen d’entrée indépendamment de la déclaration des résultats du CBSE avant le 12 septembre. “Les résultats ne seront requis que pendant le conseil”, avait déclaré l’organisme chargé de l’examen.

Les cartes d’admission pour NEET UG 2021 seront publiées cette semaine. Le bulletin d’information indique que la carte d’admission sera publiée au plus tard trois jours avant l’examen, c’est-à-dire le 9 septembre. La NTA organisera l’examen NEET UG 2021 dans différents centres de test dans 202 villes de 14h à 17h.

Pendant ce temps, les examens d’entrée NEET PG 2021 seront organisés pour les admissions aux diplômes de troisième cycle en médecine (doctorat en médecine), aux diplômes de troisième cycle en chirurgie (maîtrise en chirurgie) et aux cours de diplôme PG à travers l’Inde le 11 septembre pour plus de 1,74 lakh étudiants. Le NBEMS émettra de nouvelles cartes d’admission sur son site Web nbe.edu.in le 6 septembre, conformément à l’avis.

