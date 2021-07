NEET UG 2021 : les examens NEET se tiendront le 12 septembre, le processus de candidature commencera à partir de 17 h demain ; vérifier les détails

in

Le nombre de centres d’examen sera également augmenté par rapport aux 3862 centres utilisés en 2020

Date de l’examen NEET UG 2021: Le test national d’admissibilité au premier cycle (NEET UG) 2021 aura lieu dans tout le pays le 12 septembre 2021. Annonçant la date, le ministre de l’Éducation de l’Union, Dharmendra Pradhan, a déclaré que le processus de candidature commencerait à partir du 5 pm demain sur le(s) site(s) Web de la NTA. Pradhan a déclaré qu’il veillera à ce que tous les comportements appropriés à Covid soient suivis pendant l’examen. Pour garantir des normes de distanciation sociale, le gouvernement a décidé d’augmenter le nombre de villes où les examens seront organisés. Pradhan a déclaré que le nombre de ces villes est passé de 198 à 155.

“Le nombre de centres d’examen sera également augmenté par rapport aux 3862 centres utilisés en 2020”, a déclaré Pradhan, cité par l’agence de presse ANI.

«Pour assurer le respect des protocoles COVID-19, un masque facial sera fourni à tous les candidats du centre. Des créneaux horaires décalés lors de l’entrée et de la sortie, l’enregistrement sans contact, une désinfection appropriée, des sièges avec distanciation sociale, etc. seront également assurés », a déclaré le ministre.

Le NEET (UG) 2021 se tiendra le 12 septembre 2021 dans tout le pays selon les protocoles COVID-19. Le processus de candidature commencera à partir de 17 heures demain sur le(s) site(s) Web de la NTA : Ministre de l’éducation Dharmendra Pradhan (fichier photo) pic.twitter.com/oXJHZmOgzy – ANI (@ANI) 12 juillet 2021

Plus de détails attendus

