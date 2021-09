NEET UG 2021 : Voici comment les candidats peuvent calculer un score agrégé

in

NEET 2021 a eu lieu le 12 septembre

La National Testing Agency a mené le National Eligibility cum Entrance Test (NEET 2021) UG le 12 septembre en mode hors ligne au milieu des appels de reprogrammation de l’examen. L’examen a été mené pour choisir les étudiants pour l’admission au MBBS ou aux cours de médecine de premier cycle. Les résultats NEET seront déclarés sous peu, mais avant les scores, la NTA publiera les corrigés officiels pour que les candidats calculent leur score.

La clé de réponse NTA NEET 2021 sera publiée pour M, N, O, P pour toutes les séries 1 à 6. Les clés sont accessibles en se connectant via leur portail de candidature à l’aide du numéro de candidature et du mot de passe. Les corrigés seront disponibles en format PDF.

Comment calculer le score NTA UG NEET 2021

La formule de calcul des scores NEET agrégés est la suivante :

Scores NEET = Nombre de réponses correctes X 4 – Nombre de réponses incorrectes X 1

Les candidats recevront quatre points pour une réponse correcte et perdront un point pour chaque réponse incorrecte. Résumez toutes les bonnes réponses sur le QCM et multipliez-le par quatre. Résumez maintenant toutes les réponses incorrectes et séparez-les du score de réponses correctes pour arriver au score final.

En cas de doute avec les corrigés, les aspirants peuvent contester les corrigés en effectuant le paiement de Rs. 1000 par question, ce qui peut être fait selon le calendrier publié en mode en ligne.

La date du résultat n’a pas encore été annoncée, cependant, elle devrait être publiée avec la publication du corrigé officiel.

Pendant ce temps, le comité du juge AK Rajan du Tamil Nadu et du Congrès du Maharashtra a exigé que le gouvernement annule l’examen d’entrée NEET. Plusieurs étudiants exigent également que la NTA annule l’examen d’entrée NEET 2021, car le questionnaire aurait été divulgué environ une demi-heure après le début de l’examen. Une enquête policière a été ouverte dans cette affaire.

