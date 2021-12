NEET UG Counseling 2021 susceptible d’être retardé d’un mois ou plus après l’avis du MCC ; Voici pourquoi

Les conseils NEET pour 15 pour cent de tous les sièges en Inde seront dispensés sur mcc.nic.in.

Admissions aux facultés de médecine, à la fois de premier cycle et de troisième cycle, cette session universitaire a été semée d’obstacles. Même après un mois depuis que la National Testing Agency (NTA) a déclaré les résultats des résultats du National Eligibility cum entry Test (NEET) 2021, le processus de conseil et d’admission n’a pas encore commencé et les candidats sélectionnés pourraient devoir attendre encore un mois avant de se présenter au processus de conseil. . L’audience est prévue pour le 6 janvier.

Une pétition contre le centre et la notification du comité de conseil médical de fournir une réservation de 27% à l’OBC et de 10% aux étudiants EWS dans tous les quotas indiens. à la Cour suprême, le conseil ne commencera pas.

« Tous les candidats souhaitant participer au conseil NEET-UG 2021 sont informés par la présente que la note de service n° C.18018/18/2015-ME-II du 30.07.2021 (copie ci-jointe) est contestée dans le WP(C) n° 961 de 2021 devant la Hon’ble Supreme Court of India. Vide arrêté du 25.11.2021 en cette matière, « l’audience de la procédure sera inscrite au 6 janvier 2022 » Ceci est pour l’information des candidats. Délivré avec l’approbation de l’autorité compétente », lit-on dans la notification du MCC.

Pendant ce temps, les conseils de NEET PG ont été retardés pour la même raison et le ministre de la Santé de l’Union a demandé au tribunal suprême une inscription et une audition précoces de l’affaire. Les médecins résidents sont en grève depuis près de deux semaines pour exiger le conseil précoce des étudiants en médecine qui pourraient perdre une année et aussi la pénurie de personnel hospitalier.

Les admissions ont été retardées en raison du différend concernant la révision des critères de revenu pour le quota des sections économiquement plus faibles (EWS) par rapport à la limite supérieure actuelle de Rs 8 lakh par an.

