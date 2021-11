Neeyamo ouvre un deuxième bureau à Madurai et prévoit de créer 20 RDC

La société cherche également à établir des centres de développement à distance (CDR) dans 20 villes à travers l’Inde. (Image représentative)

Neeyamo, basé à Chennai, un fournisseur de solutions mondiales de paie et de ressources humaines axées sur la technologie, a ouvert un deuxième bureau à Madurai dans le Tamil Nadu d’une capacité de 1 600 sièges dans le cadre de son plan d’expansion. Le centre existant dans la région d’Elcot à Madurai compte 1 000 sièges et la société cherche à augmenter ses effectifs dans la région de 1 200 au cours de l’année à venir.

La société cherche également à établir des centres de développement à distance (CDR) dans 20 villes à travers l’Inde.

Neeyamo compte environ 3 000 employés couvrant plus de 190 pays et sert plus de 350 clients dans le monde. L’équipe basée à Madurai travaille principalement sur le développement de la paie, du temps et des absences et comprend des spécialistes en technologie, des experts en implémentation, des experts en conformité et des responsables du support client pour soutenir leurs clients mondiaux.

Neeyamo a augmenté son nombre d’employés de 1 500 à 3 000 pendant la période de pandémie, dont 80 % dans des villes plus petites, notamment Madurai, Thanjavur, Nagpur, Belgaum et Aurangabad.

Rangarajan Seshadri, PDG de Neeyamo, a déclaré : « Nous créons des produits de classe mondiale à partir de Madurai, ce qui est la preuve du vivier de talents disponibles dans la région. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.