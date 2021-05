NEFT: SBI, HDFC Bank, ICICI, PNB ou client d’autres banques? Pas de service NEFT pendant 14 heures le 23 mai, selon l’alerte RBI

RBI. Image représentative

Le service NEFT ne sera pas disponible pendant 14 heures le 23 mai, a déclaré la Banque de réserve de l’Inde dans un communiqué publié aujourd’hui (17 mai). Le service ne serait pas disponible en raison de la mise à niveau du système NEFT. Pour cette raison, le service NEFT ne sera pas disponible de 00 h 01 à 14 h 00 le dimanche (23 mai 2021).

«Une mise à niveau technique de NEFT, visant à améliorer les performances et la résilience, est prévue après la fermeture des bureaux le 22 mai 2021. En conséquence, le service NEFT ne sera pas disponible de 00 h 01 à 14 h 00 le dimanche mai. 23, 2021 », a déclaré RBI.

Pendant ce temps, les services RTGS ne seront pas affectés le 23 mai. »Le système RTGS continuera à être opérationnel comme d’habitude pendant cette période. Une mise à niveau technique similaire pour RTGS a été achevée le 18 avril 2021 », a déclaré RBI.

La banque centrale a demandé aux banques membres d’informer leurs clients de planifier leurs opérations de paiement en conséquence. De plus, les membres NEFT continueront de recevoir des mises à jour sur les événements par le biais des diffusions du système NEFT.

