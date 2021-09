Neftali Felix a de nouveau fermé contre les Cardinals à San Luis

le dominicain Bonne Nephtali fait son retour au stade où il a peut-être eu une vilaine expérience dans le MLB Et c’était comme si une série mondiale était devenue incontrôlable il y a de nombreuses années.

Après avoir été totalement absent de la MLB pendant deux ans, le Dominicain a signé avec les Phillies de Philadelphie et peu de temps après réclamé par les Dodgers d’Angeles.

Bonne Nephtali Il avait quelque chose d’intéressant pour les Angeles Dodgers, alors ils ont décidé de le réclamer et de le garder au Triple-A aux côtés de plusieurs recrues et vétérans de la MLB. Nous parlons d’un releveur qui a été recrue de l’année et match des étoiles en 2010 après avoir sauvé 40 matchs avec une fiche de 4-3 et une MPM de 2,73.

Avant la série contre les Cardinals de St. Louis, les Dodgers de Los Angeles l’ont appelé pour renforcer leur enclos, contre l’une des équipes avec les pires infractions de tout le pays. MLB.

Lors du match des Cardinals de St. Louis contre les Dodgers de Los Angeles, les Blues ont remporté le match au neuvième 7 points pour 2 et il n’était pas nécessaire d’appeler Kenley Jansen pour lancer.

Dave Roberts a donc décidé de faire appel au vétéran Neftali Felix des ligues mineures. Il n’y avait pas Sorti dans les ligues majeures depuis la saison MLB 2017, où il portait le maillot des Kansas City Royals et des Milwaukee Brewers.

Felix a accordé un simple, mais a terminé la manche sans aucun point ni retrait au bâton. Il lui a fallu de nombreuses années pour terminer un match dans le meilleur baseball du monde.

Bonne Nephtali il est le 29e lanceur des Dodgers à terminer un match cette saison. Le record de la MLB est de 32 lanceurs pour terminer un match, par les Mariners 2019. Les arrières D cette année ont également terminé 29 matchs.

Tout au long de sa carrière en MLB, il a joué pour les Pirates de Pittsburgh, les Texas Rangers, les Detroit Tigers, les Milwaukee Brewers, les Phillies de Philadelphie et les Royals de Kansas City. Le droitier a lancé dans la Ligue dominicaine avec Águilas Cibaeñas.

C’est le seul joueur dominicain que les Angeles Dodgers ont actuellement, un autre est dans les ligues mineures et est promu de temps en temps, c’est le droitier Edwin Uceta, qui n’a pas pu s’imposer rapidement dans le meilleur baseball en le monde. monde.