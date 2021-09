Negan et Maggie de The Walking Dead rejoignent Brawlhalla en tant que combattants jouables la semaine prochaine

De nouveaux combattants continuent d’arriver à Brawlhalla, avec deux nouveaux personnages de The Walking Dead qui devraient apparaître la semaine prochaine.

Negan et Maggie seront tous deux ajoutés au jeu le 22 septembre en tant que « Epic Crossovers » ; leur arrivée donne le coup d’envoi à de nouvelles célébrations dans le jeu qui verront également le mode de jeu Walker Attack présenté comme la bagarre de la semaine.

Les nouveaux combattants rejoignent Rick, Daryl et Michonne, également de The Walking Dead, ainsi que de nombreux autres d’une variété de franchises comme Teenage Mutant Ninja Turtles, Kung Fu Panda, Hellboy, et plus encore.

Le jeu est un bagarreur gratuit qui se sentira comme à la maison pour les fans de Smash Bros. – en effet, nous l’avons décrit comme “un exemple solide de la façon de faire un combattant de plate-forme approprié” dans notre revue complète.