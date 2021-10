Negative Nancy est un jeu d’aventure à choisir soi-même où vous ne pouvez que dire « non »

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Avez-vous déjà souhaité pouvoir passer tout votre quart de travail à simplement dire « non », permettant à votre vrai moi pessimiste de briller sans être réprimandé pour cela ? Eh bien, Negative Nancy pourrait être le jeu idéal pour vous.

Disponible dès maintenant en Europe (bénéficiant actuellement d’une remise de 15 % et au prix de 9,68 £) et à venir sur le Switch eShop le samedi 23 octobre en Amérique du Nord, Negative Nancy est un jeu narratif à choisir soi-même avec une touche : vous pouvez seulement dire « non ».

Vous incarnez la titulaire Nancy, une vendeuse coincée dans un travail épouvantable avec des clients en colère et des patrons délirants qui gâchent votre journée. Heureusement, contrairement à la vraie vie, lorsque vous jouez en tant que Nancy, vous n’avez pas à vous soucier de ne pas vous faire virer en disant ce que vous pensez, et vous pouvez passer tout votre temps à dire aux gens où aller. C’est un concept simple mais qui semble avoir été livré avec une touche comique, comme on le voit dans la bande-annonce ci-dessus.

Techniquement, vous pouvez également choisir de ne rien dire du tout si vous préférez, ce qui peut conduire à différentes histoires. On nous dit qu’il y a « quatre histoires profondément ramifiées avec de nombreuses fins à trouver », ainsi qu’une variété de personnages à rencontrer.

Comme vous le dira quiconque a déjà travaillé dans le commerce de détail, le client n’a certainement pas toujours raison. Voici votre chance de leur dire.