NEGG Stock coule mercredi, pas besoin de paniquer

Actions dans un détaillant d’électronique en ligne Newegg Commerce Inc (NASDAQ :NEGG) ont été de grands moteurs mercredi et pas dans le bon sens. Après un début prometteur qui a vu le stock de NEGG s’apprécier rapidement, les choses se sont rapidement dégradées. À la clôture des négociations, les actions s’élevaient à 16,81 $, soit une perte de 8,2 % sur la journée. De même, jeudi a vu une hausse des prix encore plus importante jusqu’à ce qu’ils soient largement vendus à la fin de la négociation.

Source : Oleksandr Shnuryk / Shutterstock.com

Depuis qu’elle a dépassé 67 $ la première semaine de juillet, les pertes d’aujourd’hui signifient que l’action NEGG a chuté de 75 % en un mois seulement. C’est le genre de performance qui va aigrir tous les investisseurs potentiels.

Cependant, vous ne devriez pas être si prompt à rejeter Newegg. Comme je l’ai souligné la semaine dernière, NEGG est un stock de mèmes, avec tous les bagages qu’il transporte, y compris les grandes fluctuations de prix. Cependant, j’ai également souligné que Newegg est différent de beaucoup d’actions de mèmes en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une startup ou d’une entreprise en difficulté. Newegg a deux décennies à son actif, une clientèle fidèle et un modèle commercial éprouvé.

Acheter des actions en juillet, le pic alimenté par Reddit n’aurait pas été une bonne idée. Mais maintenant que l’action NEGG a basculé dans la direction opposée ? L’opportunité frappe.

S’appuyer sur sa clientèle principale, tout en élargissant sa portée

De nombreux stocks de mèmes sont des entreprises qui ont atteint leur date de péremption et se débattent. Newegg est loin d’être dans cette position.

La société est l’un des principaux détaillants en ligne de PC, de composants et d’équipements associés depuis 2001. Cette activité n’est pas en déclin, malgré la concurrence des géants du commerce électronique qui vendent désormais également des produits similaires. Newegg a également élargi ses offres de produits à un risque minimal pour lui-même en ouvrant un marché tiers et plus récemment (en 2019) en offrant aux fabricants un canal de vente direct aux consommateurs.

L’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars l’année dernière et prévoit que ce chiffre passera à 2,25 milliards de dollars en 2021. Elle compte non seulement 36 millions de clients enregistrés, mais également 610 000 clients commerciaux.

Avec des mouvements comme être un partisan très précoce du paiement via la crypto-monnaie et offrir un «mode sombre» pour son site Web, Newegg continue de plaire à ses principaux clients. Le lancement (en 2011) et la croissance de Newegg Marketplace ont élargi son attrait pour les acheteurs à la recherche de tout, des meubles aux fleurs fraîches. Son infrastructure logistique en expansion pour une livraison plus rapide est une victoire pour tous les clients.

L’action NEGG est peut-être une action mème, mais celle-ci est loin d’être un pari, tant que vous la considérez comme un investissement de croissance à long terme.

Résultat net sur les actions NEGG

Il est indéniable qu’en tant qu’action mème, NEGG comporte un risque inhérent de volatilité. Si vous investissez dans cette entreprise, vous devrez vous y préparer. Tout le monde n’est pas à bord pour le tour extrême des montagnes russes qui peut en résulter. Par exemple, Chris Markoch, contributeur d’InvestorPlace, a inscrit Newegg sur sa liste des « 7 actions meme que vous ne devriez pas toucher avec un poteau de 10 pieds. »

Assez juste. Cependant, avec des actions dont le prix est maintenant d’environ 20 $, je pense que Newegg vaut la peine d’être examiné. Oui, les actions sont toujours en hausse de plus de 300 % depuis le début de l’année. Mais la correction des pics extrêmes de juillet s’essouffle. Vous voudrez peut-être attendre quelques jours de plus pour confirmer que le prix se stabilise, mais l’action NEGG à ce prix est une opportunité d’investir dans une entreprise de commerce électronique prospère et positionnée pour la croissance. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une action notée Portfolio Grader « A », et non d’un flash-in-the-pan.

Newegg a acquis ses compétences en tant que détaillant en ligne d’électronique qui s’adressait aux propriétaires de PC. Il est resté un favori des acheteurs férus de technologie, malgré la concurrence de sociétés de commerce électronique beaucoup plus grandes. Et elle continue d’évoluer, poursuivant une stratégie de doublement de ses clients principaux, tout en élargissant simultanément son attrait avec un marché tiers, des ventes directes aux consommateurs et un réseau de distribution en croissance.

Regardez au-delà de l’étiquette d’action meme et vous verrez une entreprise avec un réel potentiel de croissance et un cours de l’action auquel il devient difficile de résister.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des plus importants gestionnaires de fonds de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dites tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.