NEGG Stock n’offre rien une seule fois Meme Stock Mania Fades

Les parts du détaillant de matériel informatique et d’électronique grand public Commerce d’oeufs neufs (NASDAQ :NEGG), une entreprise de commerce électronique, ont pris feu. L’action NEGG a gagné un incroyable 78% au cours des trois derniers mois.

Le rallye ne peut pas être attribué aux fondamentaux de l’entreprise ou à toute autre nouvelle. Au lieu de cela, l’action a été un succès auprès de la foule du commerce de détail depuis que ses actions sont devenues cotées en bourse grâce à une fusion. Cependant, le battage médiatique s’estompe maintenant et il devient clair, sur la base des fondamentaux, des comparaisons avec les pairs et des perspectives de Newegg, que ses actions sont considérablement surévaluées.

Depuis sa fusion le 19 mai, Newegg a plus que doublé. Il affiche une capitalisation boursière de plus de 7 milliards de dollars après une importante correction ces dernières semaines. C’est encore nettement plus élevé que son évaluation initiale d’environ 880 millions de dollars. Compte tenu des perspectives de croissance peu convaincantes de la société et de sa valorisation extrêmement élevée, il est difficile de s’enthousiasmer pour l’action NEGG à ce stade.

Des perspectives de croissance discutables

Les perspectives de croissance de Newegg semblent peu convaincantes. Gardez à l’esprit qu’avec sa capitalisation boursière exagérée, une grande partie du potentiel de l’entreprise a déjà été intégrée dans les actions.

De plus, Newegg se concentre sur la livraison de ses produits à des prix remarquablement bas. En conséquence, ses marges sont extrêmement minces et son bénéfice a oscillé autour de 13% de ses ventes.

De plus, ses marges d’exploitation sont encore plus faibles, atteignant seulement 3% de son chiffre d’affaires. Par conséquent, le détaillant est très sensible aux macro-catalyseurs négatifs. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, par exemple, pourrait avoir un impact considérable sur ses résultats financiers.

Les taureaux parlent de l’augmentation de 38% des ventes nettes de Newegg de 2019 à 2020. Au cours de la dernière année, bien sûr, la pandémie a culminé.

Cependant, il est important de noter que les ventes de l’entreprise ont chuté de manière significative de 2018 à 2019 et que son chiffre d’affaires 2020 n’a dépassé que légèrement ses ventes de 2018. De plus, la majeure partie de la croissance de l’entreprise en 2020 a été tirée par des vents arrière induits par la pandémie, qui devraient s’estomper avec le temps. Par conséquent, il est difficile d’être enthousiasmé par une entreprise sans un solide historique de croissance.

La société a dévoilé certains de ses plans dans son prospectus plus tôt cette année. Un domaine de croissance clé est son activité Marketplace, qui se concentre sur la vente de produits tiers aux consommateurs. La plupart de ces produits proviennent de Chine. Les plans de Newegg ne sont pas clairs et peuvent difficilement justifier son évaluation déraisonnable.

Une étrange fusion

Newegg Commerce est devenue une entreprise publique via une fusion par porte dérobée avec Lianluo Smart Limited. Les deux sociétés étaient sous le contrôle de leur actionnaire majoritaire Zhitao He.

Zhitao est actuellement administrateur de Newegg Commerce et était l’ancien président-directeur général de Lianlou. En règle générale, les entreprises qui optent pour de tels accords sont impliquées dans des activités similaires.

Cependant, les sociétés, dans ce cas, n’étaient pas liées. Newegg est une entreprise de commerce électronique, tandis que Lianlou était un distributeur de dispositifs médicaux. Quoi qu’il en soit, les deux sociétés partageaient des dirigeants et des administrateurs communs.

De plus, la direction de Nextegg n’a guère parlé des avantages de l’introduction en bourse de la société. Au lieu de cela, il s’est davantage concentré sur la façon dont la fusion résoudrait potentiellement les défis auxquels Lianluo est confronté.

L’essentiel sur les actions NEGG

Le stock NEGG est le plus récent entrant dans la liste croissante des stocks de mèmes. Newegg se négocie à des niveaux insondables sans aucune justification.

Ses perspectives de croissance sont peu convaincantes à ce stade, surtout au vu de la forte concurrence à laquelle elle est actuellement confrontée. Par conséquent, il est préférable d’éviter les actions NEGG pour le moment.

