NEGG Stock: pas seulement un mème, Newegg a les bons plans pour réussir

Commerce d’oeufs neufs (NASDAQ :NEGG) est un détaillant en ligne californien spécialisé dans les ordinateurs, l’électronique, les accessoires pour PC et jeux et les produits connexes. Newegg est en affaires depuis 2001, mais la société n’est devenue publique qu’en mai. Dans une fusion inversée (détails ici), elle est devenue Newegg Commerce. L’action NEGG a commencé à être négociée le 20 mai et depuis lors, ce fut une course folle pour les investisseurs. Naturellement, il a rejoint les rangs des actions de mèmes et a commencé le mois de juillet par une montée en flèche de près de 300 % en seulement trois jours. Après avoir clôturé à 67,57 $ le 7 juillet, la correction inévitable a commencé.

Les actions se négociant maintenant à un peu plus de 20 $ au début du 30 juillet, cela pourrait être une opportunité pour les investisseurs. Newegg est un nom bien connu et un site populaire auprès des passionnés de PC. La société a élargi son offre de produits (même en proposant des vêtements et des articles d’ameublement) via un marché tiers. Elle exploite des centres de distribution qui expédient plus de 55 000 colis par jour en Amérique du Nord, dont 91 % sont livrés dans les deux jours. En d’autres termes, cela pourrait être l’occasion d’ajouter une entreprise de commerce électronique en plein essor à votre portefeuille. Newegg est établi – réduisant le risque – mais a un réel potentiel de croissance à long terme.

Stock NEGG et commerce électronique

Les actions NEGG n’ont peut-être été négociées que depuis le 20 mai, mais Newegg est une entreprise établie de longue date avec un modèle commercial éprouvé. Ce n’est pas une start-up de commerce électronique qui cherche à trouver un nouveau créneau ou à saper les grands acteurs.

Newegg compte environ 36 millions de clients enregistrés. En outre, elle compte 610 000 entreprises clientes enregistrées, notamment des agences gouvernementales, des prestataires de soins de santé et des entreprises de différentes tailles. Collectivement, les clients ont dépensé 2,1 milliards de dollars en 2020, la société prévoyant que ces dépenses atteindront 2,25 milliards de dollars pour cette année.

L’entreprise a étendu son infrastructure pour soutenir sa croissance et pour rester compétitive par rapport aux autres détaillants de produits électroniques qui ont renforcé leur présence en ligne. En février, Newegg a ouvert une nouvelle installation logistique tierce de 275 000 pieds carrés en Californie.

Newegg a également été un chef de file dans l’acceptation Bitcoin (CCC :BTC-USD) en guise de paiement. Cela a commencé sur son site américain en 2014, suivi du Canada. En 2019, il a été étendu à 73 pays supplémentaires où Newegg opère. Accepter Bitcoin était une autre raison pour laquelle de nombreux clients férus de technologie préféraient acheter en ligne chez Newegg.

Élargir ses services et sa clientèle

Newegg n’est pas resté immobile. Reconnaissant qu’il existe une demande pour des produits allant au-delà de son objectif principal en matière de PC et d’électronique grand public, la société a fondé Newegg Marketplace en 2011. Depuis, elle s’est développée avec la maison, le style de vie, les vêtements et d’autres catégories qui permettent à la société de mieux rivaliser avec les géants du commerce électronique. .

En 2020, Newegg est devenue la première grande entreprise de commerce électronique à offrir aux clients la possibilité de naviguer en mode sombre. Cela ressemble à une petite chose – il s’agit d’inverser l’affichage traditionnel pour afficher du texte clair sur un fond sombre – mais des personnes qui dépensent beaucoup en PC et en accessoires comme le mode sombre. C’est pourquoi tous les principaux systèmes d’exploitation ont ajouté la prise en charge du mode sombre au cours des dernières années.

L’un des derniers pics du stock de NEGG était basé sur l’annonce que la société avait un stock de nouvelles NVIDIA (NASDAQ :NVDA) Cartes vidéo de la série GeForce RTX 30. En outre, la société a annoncé qu’avec son stock de composants PC (y compris ces unités de traitement graphique insaisissables), elle commencerait à vendre des PC configurés sur mesure.

Newegg ne perd jamais de vue ses principaux clients et nombre de ses actions leur sont directement destinées. Cependant, l’entreprise s’efforce également d’attirer les acheteurs en ligne en général. C’est un exercice d’équilibre difficile, mais auquel cette entreprise s’efforce d’être apte.

Résultat net sur les actions NEGG

Alors que l’action NEGG obtient une note « A » dans Portfolio Grader, l’un des inconvénients de la société est le manque d’intérêt des analystes en investissement. CNN Business n’a qu’un seul analyste enregistré. Ils ont classé NEGG comme « Surperformance » avec un objectif de prix de 44 $, une hausse de 117%.

Sur la base de son modèle commercial établi et éprouvé (avec des millions de clients fidèles et une solide couverture de centre de distribution) et ses extensions de service à faible risque (grâce à l’adoption d’un marché tiers et de versions de PC personnalisées), il est facile de voir Newegg être sur une trajectoire de croissance à long terme. Les achats en ligne peuvent perdre de la popularité à mesure que la pandémie s’estompe, mais Newegg était une préoccupation bien avant la pandémie. Il continuera d’être le premier choix des acheteurs qui le préféraient aux magasins d’électronique à grande surface.

Le plus gros risque en ce moment est la volatilité des prix à court terme. Être un stock de mèmes signifie devoir faire face à d’énormes pics et à des déclins rapides. Si vous pouvez vivre avec cette volatilité, le prix actuel de l’action NEGG vaut la peine d’être pris en compte.

