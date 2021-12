Négoce de matières premières : Sebi propose un cadre d’heure limite pour la génération de fichiers de paramètres de risque

Les deux facilités bancaires – RTGS et NEFT – étant désormais fonctionnelles 24 heures sur 24, tous les jours, Sebi a déclaré que sa circulaire publiée en novembre 2019 « est retirée ».



Le régulateur des marchés des capitaux Sebi a publié jeudi un cadre concernant l’heure limite de génération du dernier fichier de paramètres de risque utilisé pour collecter les marges des négociants en matières premières.

En outre, le régulateur a modifié le cadre prescrit pour permettre la vérification de la collecte initiale des marges des clients dans le segment des dérivés sur matières premières.

Le nouveau cadre entrera en vigueur le 15 janvier 2022, a indiqué le Securities and Exchange Board of India (Sebi) dans une circulaire.

Le régulateur, en novembre 2019, avait imposé que l’heure limite aux fins de déterminer le seuil minimum de marges à collecter par les membres auprès de leurs clients sera 17 heures pour les contrats dérivés sur matières premières qui sont négociés au-delà des heures bancaires.

Cela a été fait en raison des limitations de la disponibilité des canaux bancaires au-delà de 17 heures.

Les deux facilités bancaires – RTGS et NEFT – étant désormais fonctionnelles 24 heures sur 24, tous les jours, Sebi a déclaré que sa circulaire publiée en novembre 2019 « est retirée ».

« Par conséquent, les fichiers de paramètres de risque actuellement utilisés par les chambres de compensation pour collecter les marges des membres seront également utilisés pour générer des obligations de marge des clients tout au long des heures de négociation dans le segment des dérivés sur matières premières », a déclaré Sebi.

En ce qui concerne le cadre permettant la vérification de la collecte initiale des marges des clients, a déclaré Sebi pour le segment des dérivés sur matières premières, les sociétés de compensation enverront au moins deux instantanés supplémentaires pour les contrats dérivés sur matières premières qui sont négociés jusqu’à 21 heures, et au moins trois instantanés supplémentaires pour la matière première. les contrats dérivés qui sont négociés jusqu’à 23h30/23h55.

Les marges de fin de journée seront déterminées conformément aux fichiers de paramètres de risque pertinents, a-t-il ajouté.

Bien que la négociation de dérivés sur matières premières se déroule jusqu’à minuit, Sebi avait précédemment prescrit que le fichier de paramètres de risque de 17 heures s’appliquerait au portefeuille de fin de journée pour la collecte des marges auprès des clients.

