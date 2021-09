Négociation d’actions et investissement en 2021 : ce n’est pas aussi difficile que vous le pensez

SLe trading de tock est le processus consistant à échanger régulièrement des actions pour prédire le marché. Le but du marché boursier est de profiter des marchés volatils pour vendre des actions à un revenu ou acheter des actions à rabais.

Certains traders du marché boursier sont des day traders, ce qui signifie qu’ils négocient et achètent plusieurs fois par jour. Les négociants en bourse achètent et vendent des actions pour capitaliser sur les fluctuations de prix qui se produisent quotidiennement.

Les traders à court terme pensent qu’ils gagneront de l’argent dans la prochaine minute ou même dans un mois au lieu d’investir dans des actions de la société de premier ordre qu’ils détiennent depuis des décennies ou des années. Supposons que vous souhaitiez ouvrir et fermer des positions en ligne. Sans télécharger de logiciel, utilisez Commerçant Web.

Qu’est-ce qu’un commerçant en ligne ?

Une fois qu’un trader a créé un compte dans une maison de courtage comme For trade, il verra des hyperliens vers la plateforme de trading en ligne du courtier. En cliquant sur le lien puis en confirmant qu’il est le titulaire du compte et en se connectant, il accèdera à son historique complet de trading sur le trader en ligne. Toutes les transactions potentielles sur le forex pourraient être achetées ou vendues et complétées par des spreads Bid-Ask.

Comment négociez-vous sur les marchés des actions ?

La méthode la plus populaire pour acheter ou vendre des actions est la négociation par le biais d’échanges, où vendeurs et acheteurs se rencontrent et conviennent d’un prix de négociation. Vous pouvez acheter des actions auprès d’investisseurs existants qui cherchent à les vendre par l’intermédiaire d’un courtier et à l’envers.

Certaines bourses sont physiquement situées, appelées salles des marchés, dans lesquelles les transactions peuvent être effectuées. Vous avez peut-être vu des photos de commerçants criant et agitant les bras en l’air. Un autre mode d’échange est le virtuel. Elle peut être réalisée via des réseaux informatiques qui permettent le commerce électronique.

Le but d’une bourse est de faciliter les échanges de titres entre vendeurs et acheteurs, ce qui à son tour contribue à réduire le risque associé à l’investissement. Ainsi, une bourse peut être décrite comme un marché sophistiqué qui relie acheteurs et vendeurs.

Il est essentiel d’avoir une solide compréhension du marché primaire et secondaire si quelqu’un souhaite trader.

Marché primaire

Le marché primaire est celui où les titres sont vendus dans le cadre d’une introduction en bourse.

Deuxième marché

Le marché secondaire fait référence au marché où les investisseurs échangent des titres qui ont été émis sans impliquer les émetteurs. C’est le terme que les gens utilisent lorsqu’ils discutent des marchés boursiers.

Une partie prenante ou un investisseur doit négocier avec des courtiers / maisons de courtage agréés en bourse.

Il ne nécessite pas la participation de l’entreprise. Chaque bourse abrite une variété de courtiers/sociétés de courtage accrédités par des commissions. Les maisons de courtage et les courtiers enregistrés auprès de la commission peuvent effectuer des transactions pour le compte d’autrui conformément aux lois et aux règles et règlements. Ces points sont essentiels lorsque vous décidez de vous lancer dans le commerce.

Pour se protéger contre la fraude et les fausses déclarations, les investisseurs ne doivent traiter que par l’intermédiaire de courtiers ou de maisons de courtage qui sont des agents enregistrés et agréés. Pour confirmer l’authenticité des inscriptions des courtiers, les maisons de courtage/courtiers/agents SECP a publié la liste des courtiers inscrits et de leurs agents des Bourses sur son site Internet (www.secp.gov.pk). Il est essentiel de se rappeler que les inscriptions de toutes les maisons de courtage, courtiers et agents sont valables un an et peuvent être renouvelées chaque année. Contactez votre courtier. Supposons que vous trouviez un courtier ou un agent qui n’est pas enregistré ou illégal. Dans ce cas, vous devez informer la SECP immédiatement car vous êtes dans votre meilleure sécurité et dans l’intérêt des investisseurs du monde entier. La liste des sociétés de courtage enregistrées, des courtiers et des maisons de courtage est également disponible sur leurs sites Web respectifs sur les bourses.

Comment trader sur le marché en quatre étapes :

Créer un compte de trading

vous n’aurez pas besoin de trouver un courtier en ligne fiable, puis d’ouvrir un compte pour un compte de courtage. Même lorsque vous avez déjà un compte individuel, ce n’est pas une mauvaise décision de maintenir distinctement un compte professionnel.

Familiarisez-vous avec l’interface de votre compte et utilisez les outils de trading gratuits et la recherche uniquement disponibles pour les clients. De nombreux courtiers proposent des échanges virtuels. Certains sites Web, tels que Investopedia, proposent également des avis en ligne de courtiers pour vous aider à sélectionner le courtier idéal.

Publications financières, livres sur les sites boursiers, tutoriels sur internet, etc. Il y a plein d’informations sur internet ; la majorité est libre d’accès. Il est crucial de ne pas se concentrer uniquement sur un aspect du trading.

Au lieu de cela, il serait utile que vous étudiiez tous les aspects des études de marché, tels que les concepts et les idées que vous ne considérez pas particulièrement importants pour le moment. Le commerce commence un voyage qui se termine généralement à un endroit qui n’était pas prévu lorsque vous avez commencé.

Apprenez les bases de l’analyse technique et jetez un œil aux graphiques de prix dans chaque période. Vous pourriez penser que les fondamentaux sont un avantage en termes de bénéfices, car ils suivent la croissance des revenus et des flux de revenus.

Pourtant, la réalité est que les traders vivent et meurent par des mouvements de prix qui divergent fortement des fondamentaux sous-jacents. Continuez à parcourir les feuilles de calcul de l’entreprise, car elles peuvent vous donner un avantage sur ceux qui ne les lisent pas.

Il est temps de vous essayer et de ne pas abandonner votre participation au trading. Le trading papier, également connu sous le nom de trading virtuel, est la solution parfaite, permettant aux traders débutants de surveiller les mouvements du marché en temps réel en faisant des choix de vente et d’achat qui sont à la base d’un rapport de performance qui est théorique.

Cela nécessite généralement l’utilisation d’un simulateur de marché qui imite l’apparence et ressent les performances d’une bourse réelle. Vous pouvez effectuer de nombreuses transactions en utilisant différents temps de détention et stratégies et examiner les résultats pour trouver des erreurs évidentes.

Résultat final

Le marché obligataire est dominé par les actions, tandis que les actions sont des dettes. En conséquence, les détenteurs d’obligations peuvent s’attendre à tirer profit de leur investissement et en bénéficier davantage que les actionnaires. C’est pourquoi les actions sont considérées comme des investissements plus risqués et nécessitent une augmentation du taux de rendement.

Il est possible que vous perdiez de l’argent dans votre investissement lorsque vous placez votre argent dans des actions. Cependant, la bonne chose est que vous pouvez gagner beaucoup d’argent si vous investissez votre argent dans l’entreprise la plus appropriée.

