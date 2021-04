Négociation poker: Bayern Munich, Hansi Flick, RB Leipzig, Julian Nagelsmann et le DFB!

Aux dernières nouvelles de ce matin, il semble tout à fait certain que le Bayern Munich laissera Hansi Flick quitter le club à la fin de la saison et que Julian Nagelsmann du RB Leipzig le remplacera. Flick avait demandé à partir à la fin de la saison et avait rendu ces intentions publiques après la victoire 3-2 du Bayern à Wolfsburg il y a deux week-ends.

À ce stade, le front office du Bayern ne l’empêchera pas de partir car il est clairement le favori pour remplacer Joachim Low en tant que manager de l’équipe nationale allemande après les championnats d’Europe de cet été. C’est juste une question de parsemer les «je» et de traverser les «T» pour amener Nagelsmann au Bayern et Flick to Die Mannschaft; cependant, il y a beaucoup de pièces mobiles, et la DFB ne veut pas avoir à dépenser de l’argent en frais de transfert pour avoir Flick pour remplacer Low.

Selon un rapport d’AZ, Flick était présent à Sabener Strasse aujourd’hui pour des tests COVID de routine. Bien qu’il y ait eu de brèves communications avec certains membres de son équipe d’entraîneurs, il n’y a pas eu de communication entre lui et le front office du club même si la nouvelle de Nagelsmann était tombée.

Après la défaite 2-1 du Bayern à Mayence, il a été dit que le front office du Bayern se réunirait à un moment donné pendant la pause de deux semaines des matches de Bundesliga pour négocier et finaliser le départ de Flick du club; cependant, aucune date précise dans ce délai de deux semaines n’a été fixée. Le Bayern ne rejouera pas avant le 8 mai, contre le Borussia Mönchengladbach.

En ce qui concerne Nagelsmann rejoignant le Bayern en provenance de Leipzig, assurer le bon départ pour Flick est le seul obstacle à gauche autre que l’obtention des frais de transfert exacts. Florian Plettenberg de Sport1 a confirmé ces détails et a ajouté que Flick était représenté par l’avocat Christoph Schickhardt dans les négociations de départ.

Mise à jour # Flick / # Nagelsmann: #FCBayern & JN ont un accord. Mais d’abord, la séparation avec HF doit être achevée. JN sera présenté par la suite. HF est repres. par l’avocat Schickhardt. Toutes les parties veulent une solution propre et amicale. des deux côtés dans les prochaines heures. @ SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 26 avril 2021

Le vice-président de la DFB, Rainer Koch, a affirmé que la DFB ne voulait pas avoir à payer de frais de transfert pour que Flick remplace Low. Outre les frais de transfert, cependant, il existe d’autres options pour la DFB qui pourraient être à portée de main dans la mesure où Flick serait toujours le prochain manager de l’équipe nationale allemande. Comme Phillip Quinn de BFW l’avait suggéré via notre principal canal Slack:

Je pouvais voir le Bayern pousser pour différentes concessions de la DFB plutôt que pour de l’argent pur. Il pourrait s’agir de l’organisation de la finale de l’Euro 2024 ou de la finale de la Coupe du monde 2027 (si l’Allemagne / la Belgique / les Pays-Bas remportent la candidature) à l’Allianz Arena au lieu de l’Olympiastadion. La DFB fait un travail incroyablement bon pour déplacer les équipes nationales masculines et féminines à travers le pays, alors peut-être comme une clause «un nombre x garanti de matchs des équipes nationales tous les 2 ans» ou quelque chose comme ça.

Il y a clairement des options sur la table à cet égard et lorsque le front office du Bayern se réunira avec Flick et Schickhardt pour les négociations de départ, cela sera sûrement discuté en détail. Il doit y avoir des assurances pour toutes les parties impliquées afin qu’une transition Nagelsmann vers Bayern et Flick vers DFB puisse se dérouler de manière transparente.