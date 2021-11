Négociations commerciales : l’Inde et les États-Unis vont élargir l’accès au marché agricole

L’Inde et les États-Unis ont convenu mardi d’assurer un meilleur accès au marché pour certains produits agricoles, de poursuivre leur engagement sur les questions cruciales de visa et de faciliter la circulation des professionnels qualifiés, alors que les deux parties ont tenu la réunion du forum sur la politique commerciale (TPF) après une interruption de quatre ans pour donner un nouvel élan au commerce bilatéral.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal et la représentante américaine au commerce Katherine Tai, qui a coprésidé la réunion du TPF, ont convenu de rechercher un accord de totalisation de la sécurité sociale. La décision d’œuvrer à une plus libre circulation des professionnels et le pacte de totalisation, longtemps recherché par New Delhi principalement pour protéger son industrie informatique contre les barrières non tarifaires américaines, marque apparemment une rupture par rapport aux politiques américaines strictes de ces dernières années, notamment sous le régime Trump. administration.

Les entreprises informatiques nationales paient plus d’un milliard de dollars par an pour se conformer aux normes de sécurité sociale de leurs employés indiens aux États-Unis, malgré le fait que ces personnes n’y travaillent pas assez longtemps pour être éligibles à de tels avantages. Un accord de totalisation supprime la double imposition de la sécurité sociale. Cependant, les États-Unis ne s’engagent pas sur un rétablissement complet des avantages du SGP (Système généralisé de préférences) en faveur de l’Inde. Dans le cadre du SPG, l’Inde pouvait expédier des marchandises en franchise de droits d’une valeur de 6 à 6,5 milliards de dollars par an (mais le droit de douane potentiel abandonné par les États-Unis n’était que de 240 millions de dollars en 2018).

« … les États-Unis ont noté que cela pourrait être considéré, si nécessaire, en relation avec les critères d’éligibilité déterminés par le Congrès américain », selon une déclaration conjointe après la réunion.

Le commerce bilatéral de marchandises entre les États-Unis et l’Inde devrait franchir 100 milliards de dollars pour la première fois au cours de l’exercice 22, contre environ 81 milliards de dollars au cours du dernier exercice lorsque la pandémie a frappé les chaînes d’approvisionnement.

Fait intéressant, les deux parties ont convenu de s’engager davantage pour trouver des solutions mutuellement convenues aux différends en suspens à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), quelques jours seulement avant le début d’une réunion ministérielle de l’organisme mondial du commerce (à partir du 30 novembre).

Les deux parties ont mis l’accent sur la collaboration du secteur privé dans les deux pays pour établir des liens plus étroits dans des secteurs critiques – notamment le cyberespace, les semi-conducteurs, l’IA, la 5G, la 6G et les technologies de télécommunications de la génération future – et soutenir des chaînes d’approvisionnement mondiales résilientes et sécurisées.

Les deux parties ont convenu de finaliser la facilitation de l’accès au marché pour les mangues, les grenades et les arilles de grenade d’Inde, ainsi que les cerises et le foin de luzerne pour l’alimentation animale en provenance des États-Unis. Ils ont également décidé de résoudre les problèmes d’accès au marché pour les raisins indiens et le porc et les produits à base de porc américains.

New Delhi a également souligné les retards dans les inspections réglementaires américaines des installations pharmaceutiques indiennes.

Goyal et Tai ont convenu d’utiliser le TPF revitalisé et ses groupes de travail comme moyen de s’attaquer rapidement aux nouveaux problèmes commerciaux au fur et à mesure qu’ils se présentent, et qu’ils évalueraient les progrès à cet égard à des intervalles trimestriels.

Les États-Unis ont proposé d’exporter de l’éthanol pour soutenir l’objectif ambitieux de l’Inde d’atteindre 20% de mélange d’éthanol avec de l’essence d’ici 2025.

Reconnaissant que les services juridiques, infirmiers, comptables et de paiement électronique peuvent faciliter la croissance du commerce et des investissements, les deux parties ont convenu de promouvoir l’engagement dans ces secteurs.

Les deux pays se sont engagés à approfondir leur engagement bilatéral pour promouvoir l’économie numérique et à explorer l’adoption de principes communs garantissant qu’Internet reste ouvert au libre échange d’idées, de biens et de services.

Les groupes de travail TPF, comprenant des responsables des deux pays, ont été invités à élaborer, d’ici mars 2022, des plans d’action pour faire des progrès substantiels. Les hauts fonctionnaires resteraient pour examiner régulièrement l’activité des groupes de travail et identifier un ensemble de résultats commerciaux spécifiques qui pourraient être finalisés pour une réunion intersessions du TPF qui se tiendra d’ici la mi-2022.

Les deux parties ont souligné l’importance du commerce dans la création d’emplois et d’opportunités pour la population active et la relation entre le commerce et les questions environnementales. Ils ont également échangé des points de vue sur les approches visant à accroître l’utilisation des énergies renouvelables et d’autres technologies propres pour atteindre des émissions nettes nulles, notamment en visant à mobiliser des financements et à mettre à l’échelle des technologies propres innovantes, comme convenu dans le partenariat Inde-États-Unis pour le climat et l’énergie propre à l’horizon 2030, selon la déclaration commune.