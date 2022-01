Négociations militaires indo-chinoises plus tard cette semaine

Selon les responsables, les pourparlers devraient avoir lieu le 12 janvier 2022, quelques jours seulement avant la Journée de l’armée indienne. Ce cycle de pourparlers devrait se concentrer sur le processus de désengagement et de désescalade dans l’est du Ladakh.

La scène est prête pour le 14e cycle de pourparlers des commandants de corps en Inde et en Chine plus tard cette semaine.

Selon les responsables, les pourparlers devraient avoir lieu le 12 janvier 2022, quelques jours seulement avant la Journée de l’armée indienne. Ce cycle de pourparlers devrait se concentrer sur le processus de désengagement et de désescalade dans l’est du Ladakh.

Financial Express Online avait rapporté en octobre 2021 que le 13e cycle de pourparlers entre les deux parties s’était terminé dans une impasse.

Qui dirigera les pourparlers cette fois-ci ?

Au cours de la 14e série de pourparlers entre les deux parties, le commandant du corps sera dirigé par le lieutenant général Anindya Sengupta. La semaine dernière, il a pris la relève en tant qu’officier général commandant (GOC) du 14e corps basé à Leh.

Était-il présent lors du 13e tour ?

Oui. Il était présent lors des pourparlers du commandant du corps en octobre dernier.

Selon des sources, cette fois, les pourparlers ont lieu alors même que la Chine a récemment adopté une nouvelle loi sur les frontières terrestres. La nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, est destinée à la protection et à l’exploitation des zones frontalières terrestres de la Chine.

Outre la nouvelle loi sur les frontières terrestres, la Chine s’est également employée à étendre ses infrastructures dans la région. Comme indiqué précédemment, il s’est engagé dans la construction majeure d’un pont sur le Pangong Tso. Ce pont, selon des sources, va aider les troupes chinoises à se déplacer plus rapidement et permettra également de réduire la distance de déplacement entre les deux rives de Pangong Tso – les rives nord et sud.

Que s’est-il passé lors du 13e tour ?

Les pourparlers à l’époque s’étaient terminés dans une impasse et il n’y avait pas de date confirmée pour la prochaine série de pourparlers.

Comme indiqué précédemment, la partie chinoise a reproché à la partie indienne d’avoir fait « une demande irréaliste et déraisonnable ». Et la partie indienne avait soutenu que dans un effort pour résoudre les problèmes en suspens, elle avait fait des « suggestions constructives ».

En octobre 2021, les domaines d’intervention du 13e cycle de pourparlers étaient les sources chaudes, Gogra et les plaines de Depsang. Pour maintenir la ligne de contrôle réelle paisible, la désescalade est à la fois obligatoire et souhaitable.

Selon les responsables, la Chine a été très réticente à discuter de Demchok et Depsang et continue de maintenir que ces deux domaines ne font pas partie de l’impasse. Et, de son côté, l’Inde a insisté et, au cours des discussions, se concentre sur la désescalade et le désengagement dans l’est du Ladakh.

Jusqu’à présent

Cela fait plus de 21 mois que plusieurs séries de pourparlers entre les deux parties ont eu lieu tant au niveau diplomatique que militaire. Des efforts ont également été faits au niveau politique. Et le résultat jusqu’à présent a été des accords en février 2021, entre l’Inde et la Chine pour se désengager des deux côtés de Pangong Tso, cela a été suivi en août par un désengagement du point de patrouille 17 dans la région de Gogra, en plus de Galwan.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.