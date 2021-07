Pierre Gasly ne s’attend pas à attendre bien plus longtemps que la trêve estivale pour savoir s’il reviendra chez Red Bull pour 2022.

Le Français a obtenu une promotion dans l’équipe senior pour la saison 2019, mais c’était un appel trop tôt, avec une série de mauvaises performances conduisant à un retour à Toro Rosso à mi-parcours de cette campagne.

Depuis lors, la carrière de Gasly est en plein essor, le joueur de 25 ans étant désormais le pilote principal de l’équipe renommée AlphaTauri. Une victoire en course et deux podiums lui sont parvenus depuis cette rétrogradation.

Et avec le contrat Red Bull de Sergio Perez expirant fin 2021, la formation autrichienne doit décider qui elle veut placer sur ce deuxième siège aux côtés de Max Verstappen la saison prochaine.

C’est une décision que Gasly s’attend à prendre pendant les trois semaines de vacances d’été en août, ou très peu de temps après.

“Je pense que c’est assez clair de mon côté, c’est entre les mains de Red Bull”, a-t-il déclaré aux journalistes avant le Grand Prix de Hongrie, interrogé sur son avenir.

“Max est signé pour l’année prochaine dans la meilleure équipe, je pense que Sergio a un contrat d’un an, donc nous verrons ce qui se passe là-bas et ensuite ce que nous ferons pour l’avenir ensemble.

“Je suis évidemment sous contrat avec eux pour un peu plus de temps et je suis assez confiant que nous devrions obtenir des réponses à un moment donné pendant la pause estivale, ou après la pause estivale.”

Dans le cadre du changement de marque de Toro Rosso en AlphaTauri, Red Bull a signalé son intention de commencer à traiter cette équipe davantage comme une sœur plutôt que comme une junior, et a clairement indiqué qu’elle valorisait Gasly en tant que chef d’équipe chez AlphaTauri.

C’est un rôle que Gasly dit que Red Bull a discuté avec lui, bien que son objectif ultime soit de revenir à la compétition en tête de la grille.

Mais toutes ces discussions ont au moins été « vraiment positives ».

«Ils veulent qu’un leader à AlphaTauri fasse vraiment avancer l’équipe et élève cette équipe. Je pense qu’il y a une excellente relation de travail et une réelle volonté de faire avancer AlphaTauri », a expliqué Gasly.

« En tant que pilote, vous voulez toujours être dans la meilleure voiture et vous battre pour les meilleures positions et c’est ce dont nous discutons.

« En fin de compte, de mon côté, je me concentre uniquement sur la performance week-end après week-end et course après course et sur la démonstration de mon potentiel.

« C’est entre leurs mains s’ils veulent que j’intensifie ou s’ils veulent s’en tenir à la paire qu’ils ont. Cela dépend de la performance de Sergio et de la façon dont ils planifient l’avenir d’AlphaTauri.

« Nous discutons de beaucoup de choses et je pense que c’est généralement très positif. C’est toujours mieux quand il y a de la communication et quand ça va bien, mais pour le moment il n’y a pas plus de réponse que ça.

“Mais j’attends d’autres nouvelles au cours des prochaines semaines.”