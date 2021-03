Négociez des actions RIOT avec les bénédictions des banques centrales

Tandis que GameStop (NYSE:GME) fait la une des journaux c’est Émeute (NASDAQ:ÉMEUTE) des performances boursières vraiment époustouflantes. L’action RIOT est en hausse de plus de 6 000% en un an. Mais avant d’en parler, discutons un peu de Bitcoin (BTC-USD). Ils sont liés à Wall Street.

Bitcoin est généralement un sujet que la plupart des gens évitent parce qu’ils ne le comprennent pas. Chaque fois que j’en parle entre amis et en famille, je nage en amont pour essayer de l’expliquer. Le concept est simple, c’est une chose et il a une valeur énorme parce que suffisamment de gens le disent. C’est exactement le même argument qui fonctionne pour l’or ou la monnaie fiduciaire, d’ailleurs.

La seule raison pour laquelle l’or a une valeur, c’est parce que suffisamment de gens l’aiment et le veulent. Le fait d’être rare et difficile à obtenir ajoute à son tirage au sort. Tous ces arguments s’appliquent également littéralement au Bitcoin. De plus, il est difficile de nier quelque chose qui coûte 25 fois plus que l’or. Un Bitcoin coûte maintenant plus de 50000 $, mais la plupart des gens l’appellent faux.

Les industries qui se développent autour de Bitcoin sont également la partie passionnante. Nous allons tous avoir affaire aux crypto-monnaies et à la blockchain pour le reste de nos vies. Le processus peut être ardu, mais ce ne sera pas très long. Le changement arrive et il va être de plus en plus rapide. Il y a quelques obstacles au début, mais une fois qu’ils tombent, il y aura un sprint là-bas.

L’action Riot est pour l’instant fortement corrélée au prix du Bitcoin. D’une manière ou d’une autre, l’entreprise y a lié son avenir. Je suis vague à ce sujet parce que c’est un mystère pour la plupart des gens. Je ne peux pas comprendre le fait que Riot n’a que 7,8 millions de dollars de revenus totaux alors que sa capitalisation boursière est de 3,3 milliards de dollars. De plus, il enregistre 20 millions de dollars de pertes par an. Le minage de Bitcoin n’est-il pas censé être rentable? Les acheteurs du stock lui attribuent déjà 265 ans de ventes. C’est beaucoup d’espoir que la direction doit remplir.

Le stock RIOT a du potentiel

Non, ce n’est pas une note négative sur l’action RIOT. En fait, j’écris des configurations haussières depuis 2017. À l’époque, le stock a également pris feu avec une augmentation de la popularité du stent Bitcoin. De toute évidence, je ne suis pas un haineux, mais je ne suis pas non plus un investisseur dans l’entreprise. Je préfère trader RIOT mais en tant que proxy sur un moyen bon marché de trader en Bitcoin.

Je crois en la valeur de Bitcoin non pas parce que je suis un super fan, mais parce que je le vois aussi sur un graphique. Par conséquent, je crois au potentiel de hausse des actions RIOT par procuration. Tant que les taureaux peuvent rester au-dessus de 40 $ par action, ils peuvent sortir de la résistance à près de 52 $ par action. Jusque-là, il est tenu d’échanger la gamme. Toute brèche de part et d’autre entraînera l’élan dans cette direction. Ce sont des nuances importantes pour le trading.

Comme il m’est difficile d’évaluer le fonctionnement de l’entreprise, je m’appuie strictement sur l’aspect technique de celle-ci. Cela signifie que l’opportunité dans RIOT est dans les graphiques, pas fondamentale. Investir directement dans Bitcoin a plus de sens à long terme. Le négocier via RIOT à plus court terme est OK.

Heureusement pour les fans de RIOT, les banques centrales détruisent la valeur de l’argent. Par conséquent, ils soutiennent Bitcoin. Cela donne un vent arrière à ce stock pendant un long moment. Des baisses importantes sont des opportunités d’achat. La stratégie à court terme est simple: acheter la cassure, ou acheter la baisse pour un rebond.

À long terme, le prix du Bitcoin augmente. Tant que la direction peut garder son avenir lié à elle, le stock de RIOT augmente. C’est un cas où les fondamentaux ne sont certainement pas le moyen d’évaluer l’opportunité.

