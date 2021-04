Négociez l’action CTRM comme une machine grâce à son offre de démantèlement

Une grande partie de la réussite d’investisseurs est de connaître le type de transactions que nous effectuons. Dans le cas de penny stock Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), les métiers sont souvent à plus court terme et peut-être plus actifs, et avec des niveaux de certitude inférieurs. Investir dans les actions CTRM nécessite l’un des deux ingrédients clés.

Le premier est que les investisseurs aient une forte conviction que l’entreprise va se redresser sur le long terme. Pour cela, la stratégie est simple. Les investisseurs l’achèteraient aujourd’hui et le conserveraient pendant toute la durée.

Le second implique que les commerçants vérifient les graphiques pour des indices. Beaucoup d’investisseurs sont encore sceptiques quant à l’acceptation de l’importance des graphiques. La lecture des détails techniques est devenue plus importante que jamais avec l’avènement du trading de machines.

CTRM Stock a des lignes de bataille claires

Les statisticiens nous disent que les ordinateurs sont responsables de plus de 80% de tous les métiers. Cela nous désavantage, les humains, à moins que nous ne pensions comme eux. La seule façon d’y parvenir est d’utiliser en fait une analyse technique. Cela ne veut pas dire que nous devons tous être des experts en stratégies compliquées. Les bases de la lecture d’un graphique ne nécessitent aucun outil ni aucune compétence particulière.

La chose la plus simple à faire est de regarder à gauche sur le graphique avant d’effectuer des transactions. L’action CTRM est actuellement à 75% de ses plus hauts de février. C’est dévastateur pour ceux qui y ont adhéré trop tard. L’objectif est de déterminer s’il s’agit d’une opportunité de l’acheter pour un trade de reprise.

L’action passée des prix suggère qu’il y aura des vendeurs qui se cachent au-dessus. En regardant à gauche sur le graphique boursier CTRM, il y avait un niveau clair de conflit l’année dernière. La fourchette était juste au-dessus des niveaux actuels, ce qui en fait une zone difficile à traverser. Le premier signe de progrès est de savoir si le taureau peut dépasser le plus haut de cette semaine. Cela coïncide avec le vide laissé par la débâcle du 5 avril.

Supprimer un échec antérieur inviterait les acheteurs d’élan. L’explosion d’énergie pourrait l’aider à traverser la résistance ci-dessus. Dépasser 1 $ par action sera très difficile sans raison particulière. Par conséquent, les traders doivent se rappeler de réserver des bénéfices en cours de route au cas où.

Pour les mêmes raisons que j’attends des acheteurs supérieurs à 60 cents par action, je m’attends également à des vendeurs inférieurs à 45 cents. Si l’action CTRM tombe en dessous des niveaux de la mi-avril, elle accélérerait à la baisse. Les traders actifs devraient y fixer des niveaux de stop loss.

Les fondamentaux ne sont pas un problème apparent

Les fondamentaux de cette entreprise sur papier semblent bons. Il y a un décalage entre ce qui se passe dans les graphiques et les perspectives réelles de l’entreprise. Le compte de résultat montre de bons progrès au cours des dernières années. Le revenu net va dans le mauvais sens, mais la croissance est là pour aider à le tolérer. Il n’y a pas de point de discorde évident sans y entrer trop profondément.

CTRM a actuellement des lignes claires de batailles et nous les avons notées ci-dessus. Il y a un danger supplémentaire à négocier une action à faible dollar comme celle-ci. La perception est que c’est bon marché, donc ce n’est pas dangereux. En fait, il peut facilement nous perdre 100% de notre investissement, tout comme une action dont le prix est beaucoup plus élevé. Les règles d’engagement devront également s’appliquer aux penny stocks.

L’analyse que je viens de partager avec vous ne nécessitait absolument aucun outil. Je n’ai utilisé mes globes oculaires que pour trouver des niveaux pertinents au-dessus et en dessous du prix actuel. La façon la plus simple de prédire ce qui va se passer est de regarder ce qui s’est passé la dernière fois que nous sommes venus ici. C’est ce que font les machines.

Ensuite, nous devons considérer qui contrôle l’action des prix. CTRM suit une tendance plus basse depuis un mois. Au cours des deux dernières semaines, il a également entamé une tendance à la hausse et au bas. Les deux se pincent maintenant ensemble pour resserrer la fourchette de négociation. Cela signifie qu’il y a un mouvement à venir, donc les deux parties doivent être prêtes.

Quelle que soit la ligne de bataille qui échoue en premier, il y aura un élan dans cette direction. Donc, si les taureaux sont capables de dépasser les sommets de cette semaine, les ours devraient être prêts à prendre un peu de chaleur jusqu’à 80 cents.

