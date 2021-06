Négociez les actions AAL pendant que les experts sont dans une configuration d’attente

Au cours de la dernière année, nous avons eu quelques moments ah-ha. L’un d’eux consiste à remettre en question les méthodes traditionnelles d’investissement. Les experts ont prêché pendant des siècles de posséder des actions, de ne pas les échanger. Maintenant, tout le monde est commerçant alors que la nouvelle race s’installe. Aujourd’hui, l’objectif est de partager une opportunité commerciale pour Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL) Stock. Nous le faisons pendant que nous décrivons également l’opportunité à long terme en détail.

Source : GagliardiPhotographie / Shutterstock.com

Le processus de réouverture se déroule bien aux États-Unis. Ceux qui veulent le vaccin l’ont reçu, et il y en a bien plus pour les autres.

J’ai même dîné à l’intérieur dans un restaurant cette semaine dans le sud de la Californie. Cela ne s’est pas produit depuis plus d’un an.

Les rapports économiques suggèrent que les États-Unis sont en plein essor par rapport à la base de l’année dernière. C’est un couteau qui va dans les deux sens, car il mettra fin au QE plus rapidement.

Les compagnies aériennes, quant à elles, luttent sur de nombreux fronts. Même si le trafic touristique a explosé par rapport à 2020, il est toujours inférieur de 30 % à 2019. Il reste encore beaucoup à récupérer avant de pouvoir parler de business as usual.

En outre, les compagnies aériennes américaines ont signalé des difficultés à trouver de la main-d’œuvre. Ma femme a pris cette compagnie aérienne six fois au cours des deux derniers mois. Chaque étape était en retard, annulée ou à moitié vide. Je ne suis pas certain que nous connaissions toute l’histoire à huis clos. Une chose est sûre, les affaires ne sont définitivement pas comme d’habitude.

Opportunité de hausse des actions AAL

Source : Graphique par TradingView

C’est un problème maintenant, mais c’est l’occasion plus tard. Le plus souvent, lorsqu’il y a place à amélioration, il y a un potentiel de hausse dans l’équité. L’action AAL se situe à la fin d’une vaste période de consolidation. Il a grimpé de 40% en janvier, probablement par sympathie pour les manigances sur Reddit.

Depuis lors, les taureaux et les ours se sont battus dans un canal latéral clair. Il y a un effort cette semaine pour stabiliser et construire une base à 22 $ par action. C’est important parce que c’est exactement le plus haut de janvier quand il a lamentablement échoué. Il s’agit clairement d’une zone charnière et elle devrait fournir un soutien en descente.

Les investisseurs qui recherchent un swing trade ont un potentiel de hausse de 5 $. Cependant, si l’objectif n’est pas de le conserver longtemps, il est préférable de définir un niveau de stop loss inférieur à 21 $. Techniquement, perdre cela déclencherait une tendance baissière et inviterait plus de vendeurs. Le prochain niveau de support est solide mais inférieur de 2 $.

Le long et le court

À long terme, c’est une thèse viable de s’attendre à plus de hausse que de baisse du stock d’AAL. Personnellement, je préférerais ne pas m’engager dans un investissement à grande échelle en raison de facteurs extrinsèques. Les indices battent à nouveau des records alors même que l’on sait que la fin du QE est désormais proche.

La rhétorique de la Réserve fédérale a clairement changé. Ils ne sont plus unanimes à vouloir ignorer l’inflation. Presque tous le reconnaissent maintenant, mais jusqu’à présent, le mot officiel est que c’est transitoire. Je crains qu’ils aient tort et que le marché boursier ait le vertige si j’ai raison.

Pour être prudent, je retarderais maintenant de prendre une position pleine grandeur. Pour une entrée à long terme, il n’y a aucun mal à attendre quelques tiques. J’ai appelé cela un achat de niveaux inférieurs, je suis donc juste et cohérent avec mon opinion. J’ai même marqué 23 $ comme zone de résistance sur le graphique à l’époque début février.

Si le swing trade se déroule, je m’attends à ce que la résistance atteigne 24 $ par action. Le plus gros catalyseur viendra si les taureaux parviennent à dépasser 26 $ par action. C’est 16% plus élevé que le prix actuel, mais cela constituerait un déclencheur fantastique. L’avantage de ce schéma pourrait le ramener au-dessus de la scène de l’accident pandémique.

Le processus de récupération se déroule bien, mais pas l’exploitation commerciale du stock AAL. Les fans devraient le reconnaître et insuffler un peu de doute dans leur thèse haussière. Nous n’avons jamais eu de telles conditions auparavant, donc personne n’est un expert. Nous devrions tous être plus humbles que d’habitude avec notre conviction. Si je dois absolument acheter des actions aujourd’hui, je préfère vendre des puts à 25 % moins cher. De cette façon, je n’ai pas besoin d’un rallye pour gagner, et j’ai un énorme tampon juste au cas où.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.