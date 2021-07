Négociez les actions GME en toute confiance et sans émotion

Je m’excuse d’avance car je suis sûr que je vais offenser certains lecteurs. Il est impossible d’écrire sur GameStop (NYSE :GME) stock et ne pas causer de chahut.

Source : Northfoto / Shutterstock.com

L’action GME est aussi émotive que possible. Il y a des amoureux et des ennemis et rien entre les deux. Je me suis gardé d’engager des émotions pour être un meilleur trader. Je me concentre simplement sur le trading des niveaux, donc je ne le juge pas comme un investissement.

Aujourd’hui, la plupart de mes commentaires porteront sur le trading plutôt que sur l’investissement. La thèse à long terme est assez simple et n’a pas besoin de ma bénédiction. Les fondamentaux de l’entreprise sont en transition et l’acheter en tant qu’investissement est une thèse viable. Il n’y a pas de mal ou de bien à ce sujet et le temps sera le juge ultime.

Rallyes boursiers GME

J’ai mentionné que l’entreprise est en transition parce que l’environnement a changé.

Félicitations à la direction qui a si bien réussi malgré cela. Les revenus sont maintenant inférieurs de 38 % à ceux de 2017, et c’est beaucoup de douleur pour le chiffre d’affaires. Cependant, ils ont réussi à maintenir un résultat net décent. Certains des autres ratios d’endettement doivent être corrigés, mais cela peut venir plus tard.

Cet environnement accommodant encourage l’endettement et c’est bon marché. Tant que la Réserve fédérale ne devient pas folle avec le taper et le QT, ce ne sera pas un problème.

L’exploit le plus impressionnant que la gestion est le stock de GME. Il est en hausse étonnante de 4 300 % en un an. À un moment donné en janvier, c’était plus de 10 000 %. Quelles que soient les raisons du rassemblement, la SEC a permis que l’action se produise. C’est dans les livres et maintenant dans les faits historiques.

Ils disent « ne vous battez pas contre la bande » et c’est exactement ce qu’ils veulent dire. Shorter parce que quelqu’un n’est pas d’accord est idiot.

Unique en son genre

Jusqu’à présent, j’ai été plus positif à ce sujet que je ne le pensais. Ce n’est pas une action dans laquelle j’investirais à long terme. Ce n’est juste pas ma confiture. J’ai besoin de perspectives plus concrètes que je n’en vois actuellement. Je n’ai peut-être pas assez cherché, mais je ne veux pas non plus. D’un autre côté, j’ai aimé trader le cours de l’action GME à court et moyen termes.

Ce n’est pas une tâche facile vu la vitesse à laquelle il se déplace dans les deux sens. Je ne savais pas à quel point la volatilité implicite pouvait augmenter jusqu’à ce que je la voie dans GME. Lorsque la bataille entre Reddit et les hedge funds était à son apogée, les options d’achat et de vente gagnaient. Si vous ne connaissez pas les options, faites-moi confiance quand je vous dis que cela ne devrait pas arriver.

À l’époque, je possédais des puts (position baissière). Le lendemain, l’action a grimpé de plus de 100 % et mes options de vente ont augmenté. J’ai plus que triplé mon argent sur un trade perdant. Eh bien, cela aurait dû être un métier perdant.

L’histoire courte ici est que la logique n’a pas besoin de s’appliquer. GME a lancé un mouvement sur Reddit et défie la gravité à Wall Street. Il a maintenant une bande de tickers comme Divertissement AMC (NYSE :AMC) et Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) pour n’en citer que deux.

Les investisseurs ont besoin d’un estomac solide et de bonnes compétences en cartographie. Bien sûr, la chance est toujours un facteur, mais il est faux de se fier uniquement à cela. La bonne nouvelle est que les machines sont toujours aux commandes. Les experts nous disent qu’ils sont responsables d’environ 80% de l’action. Cela les rend prévisibles et nous donne aux humains une chance de scalper des profits à court terme.

Comment je négocie les actions GME

Source : Graphiques par TradingView

Une chose que je dirais d’emblée, c’est que je ne le ferais jamais court. Les méthodes traditionnelles de vente à découvert des actions GME sont interdites aux investisseurs particuliers. Ceux qui n’ont pas eu la chance d’avoir eu une courte avance sur le pic d’origine ont fait faillite. Même les pros se sont effondrés en essayant de le faire. Ceux qui insistent pour le vendre à découvert devraient utiliser des options de vente simples ou des spreads. C’est l’alternative la plus sûre.

L’action des prix de cette année, aussi sauvage soit-elle, nous a donné trois lignes de base. Les taureaux ont toujours acheté les creux à 133 $, 118 $ et 100 $. Plus récemment, GME s’est hissé au-dessus de 156 $ par action. L’hypothèse est maintenant qu’il tiendra à nouveau. La prochaine baisse proche de celle-ci présente une opportunité d’achat, avec un stop serré. Parce que s’il échoue, il déclenchera une tendance baissière ciblant 100 $ ou moins.

Inversement, il y a des vendeurs qui se cachent à travers 225 $ par action. Mais le retirer serait aussi l’occasion de le chasser. Il y aura probablement de fortes ventes à près de 205 $ par action. Chaque point difficile devient une opportunité tant que les taureaux sont aussi courageux. Savoir quand sortir est également important et j’envisagerais de réserver des bénéfices à 25 %. À 180 $ par action, il n’y a pas de catalyseur dans les deux sens.

Ma stratégie de trading serait d’acheter la baisse ou d’acheter la cassure (photo). Échangez la gamme à l’intérieur de la boîte ou poursuivez les brèches des deux côtés.

Je trouve futile de deviner ce qui va se passer. J’ai plus de succès quand j’attends la confirmation puis chasse.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.