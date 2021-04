Negramaro revient sur scène avec ‘Primo Contatto’, un concert en streaming ce vendredi 19 mars

MADRID, 16 mars (EUROPA PRESS)

est Vendredi 19 mars à 21 h 00 le groupe de musique italien Negramaro proposera un concert spécial en streaming qui sera diffusé en direct via la plateforme LiveNow. Cet événement servira de prélude à sa nouvelle et imminente tournée, ‘Contatto Tour 2021’, avec lequel le groupe dirigé par Giuliano Sangiorgi reviendra sur scène.

Cette émission en streaming intitulée «Cousin Contatto» Ce sera un événement complémentaire au concert live et donnera à tous ses fans du monde entier la possibilité d’assister à un spectacle unique. Le concert sera diffusé en direct sur LIVENow depuis la prestigieuse salle « La Lanterna Rome », qui accueillera pour la première fois une émission en direct grand format.

Les billets sont déjà en vente au prix de 10,90 euros à LIVENow avec le billet pour le ‘Contact Tour 2021’ (achat unique).

NEGRAMARO DIXIÈME DISQUE

«Contatto» est le 10e album d’une carrière pleine d’albums Diamond et Multiplatino.. C’est le premier groupe italien à jouer au stade San Siro et à l’Arène de Vérone avec des collaborations internationales qui incluent Une république et Dolores O’Riordan, le chanteur légendaire de The Cranberries est malheureusement décédé en janvier 2018.

Vis maintenant est une plateforme d’événements à la carte qui vous permet de profiter d’événements en direct d’une manière nouvelle et stimulante. Grâce à sa scénographie soignée, il a réussi à attirer des artistes internationaux de la stature de Dua Lipa, avec votre Studio 2054, ou Gorillaz, avec Song Machine Live.