Neige au Royaume-Uni : 15 cm de neige pour enterrer les Britanniques alors que le Royaume-Uni fait face à d’importants avertissements de glace et à des « orages » | Météo | Des nouvelles

Le Met Office a émis deux avertissements de neige et de glace jusqu’à 11h et 12h aujourd’hui. Un avertissement météo jaune, qui s’étend du Staffordshire aux Hébrides extérieures, pourrait voir des chutes de neige allant jusqu’à 15 cm par endroits.

Le deuxième avertissement couvre la moitié ouest de l’Irlande du Nord.

Le service météorologique national du Royaume-Uni a affirmé que les chutes de neige peuvent provoquer « des accumulations temporaires de neige fondue qui peuvent ensuite geler et provoquer des plaques de glace dangereuses où le ciel reste dégagé assez longtemps ».

Ils ont ajouté: « Les vents souffleront en rafales autour des averses plus fortes et il y a aussi un petit risque d’éclairs provenant d’orages isolés. »

Alyssa Smithmyer, météorologue sur le site de prévisions Accuweather, a déclaré aux voyageurs d’Express.co.uk qu’ils devaient faire preuve de prudence lorsqu’ils conduisaient dans des conditions hivernales et a suggéré que les Britanniques devraient s’envelopper de vêtements chauds.

Elle a déclaré: « Les prévisionnistes d’AccuWeather avertissent les automobilistes de faire preuve de prudence lorsqu’ils voyagent dans ces conditions météorologiques hivernales.

« Il est recommandé de laisser une distance de sécurité entre les véhicules, de s’assurer que votre réservoir de carburant est au moins à moitié plein et de prendre votre temps lors de vos déplacements.

« Avec des températures fraîches et des averses de neige dans certaines parties du Royaume-Uni et de l’Irlande, toute personne qui voyage à pied ou à vélo doit se couvrir et essayer de ne pas laisser trop de peau exposée à l’air froid et aux conditions venteuses.

« Les chapeaux, les gants, les manteaux et même les bottes sont fortement recommandés. »

« Le niveau de vents qualifiés de blizzard n’est pas attendu là où il y aura des chutes de neige.

« Cependant, le risque d’orage ne peut être exclu. »