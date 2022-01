Neige au Royaume-Uni : la glace entrante sous forme d’une explosion amère de -6 °C pour geler la neige après un « puissant creux islandais » | Royaume-Uni | Des nouvelles

le Bureau rencontré a déclaré que les prochains jours devraient être témoins d’un peu de soleil, ainsi que de précipitations, de gel dans certaines régions et plus tard de quelques temps secs. La température la plus basse devrait être enregistrée autour de -2 et -6C en Écosse.

Dave Bowers, météorologue principal chez AccuWeather.com, a déclaré à Express.co.uk : « Un front chaud balayera vers l’est le Royaume-Uni dimanche et dimanche soir avec seulement quelques averses dans le nord de l’Angleterre et l’Écosse ainsi que sur le sud-ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles.

« Les averses de neige seront limitées aux Highlands écossais avec peu d’accumulation mais provoquant quelques points de glace.

« Les niveaux de neige vont également baisser, mais à ce stade, les accumulations semblent être légères et à nouveau limitées aux Highlands écossais. »

Selon les experts météorologiques, les avertissements liés à la neige, à la glace, à la pluie et même aux vents violents sont peu probables jusqu’au dimanche 16.

M. Bowers a ajouté: « Un front froid mardi et mardi soir apportera à nouveau des averses dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse avec des averses de neige dans les Highlands mais encore une fois très peu d’accumulation.

« Le temps entre mercredi et vendredi sera principalement sec.

« Le prochain front froid aura lieu plus tard samedi et samedi avec des averses de pluie et de neige dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse ainsi que des vents en rafales et des températures plus basses. »

Les dernières prévisions surviennent après que le Royaume-Uni a connu une «puissante dépression islandaise» samedi, selon le météorologue d’Accuweather, Jim Andrews.

« Les perspectives pour lundi à mercredi suggèrent des nuages ​​et des épidémies de pluie se propageant vers le sud-est en début de semaine, plus lumineuses dans le nord mardi.

« De plus en plus installé à partir du milieu de la semaine avec du gel pendant la nuit et des plaques de brouillard le matin. »