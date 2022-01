Neige au Royaume-Uni : les Britanniques se préparent à des « blizzards » alors que des « tempêtes de neige » de 15 cm voient le mercure plonger à -10 ° C | Météo | Des nouvelles

Le Royaume-Uni est entré en 2022 avec des températures bien en deçà des conditions douces observées en décembre. Mais maintenant, les Britanniques ont été alertés par le Met Office pour surveiller deux avertissements météorologiques jaunes jeudi, qui dureront jusqu’à 11 heures vendredi.

Le Met Office prévoyait que la neige et la glace causeraient des problèmes à de nombreuses personnes, en particulier dans le nord de l’Angleterre et dans certaines parties de l’Écosse.

Cependant, ce ne sont pas seulement certaines parties de l’Écosse et du nord de l’Angleterre qui seront touchées.

Le North Derbyshire et le Staffordshire sont des zones des Midlands qui ont été incluses dans les avertissements météorologiques jaunes.

S’adressant à Express.co.uk, le météorologue du Met Office, Marco Petagna, a déclaré: « De nombreux endroits verront quelques heures de neige, une accumulation temporaire de neige fondante au-dessus de 100 à 150 mètres et il y aura une plus longue période de neige attendue sur des terrains plus élevés avec deux à cinq centimètres au-dessus de 2 000 à 300 mètres et de 10 à 15 cm au-dessus de 400 mètres. »

Les températures sont également tombées bien en dessous de zéro alors que les conditions s’aggravent dans certaines parties du Royaume-Uni.

M. Petagna a déclaré: « Il fait -8,2 ° C en ce moment au sommet des Cairngorms.

« Une partie des centimes est descendue à -6C.

« Certainement, le matin, nous pourrions descendre jusqu’à -10C dans une ou deux parties de l’Écosse. »

Cependant, M. Petagna a également suggéré que des régions plus au nord pourraient même faire face à des conditions de tempête de neige.

« Il y a un risque de blizzards sur certaines montagnes d’Écosse et au sommet des Pennines », a-t-il déclaré.

« Certaines routes et voies ferrées pourraient bien être affectées. »

Il y a un deuxième avertissement météorologique en place de 20h à 11h le vendredi matin, qui alerte les Britanniques des conditions de neige et de verglas.

On s’attend également à ce qu’il apporte de la neige orageuse – un phénomène où les orages créent de la neige au lieu de la pluie.

Parlant de l’impact du deuxième avertissement météorologique sur les routes, M. Petagna a ajouté: « Il y aura également des tronçons assez glacés, ce qui entraînera évidemment des conditions dangereuses d’ici vendredi matin.

« L’heure de pointe vendredi matin pourrait être délicate dans certaines régions du nord et du nord-ouest. »

Certaines parties de l’Irlande du Nord ont également été incluses dans le deuxième avertissement météo jaune du Met Office.