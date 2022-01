Neige au Royaume-Uni: les Britanniques se préparent au froid et à la neige alors que le mercure plonge à -4C amer – « Gros goutte » | Météo | Des nouvelles

Les conditions devraient s’aggraver au début de 2022 après que le Royaume-Uni ait connu quelques semaines relativement douces en décembre. Le Met Office a déjà émis deux avertissements météorologiques jaunes pour le Nouvel An alors que certaines parties de l’Écosse devraient faire face à un duo d’avertissements de vent et de neige qui durera de mardi à mercredi.

Le service météorologique national du Royaume-Uni prévient que « des averses de neige fréquentes » et des « rafales de vents violents » pourraient perturber les voyages.

Le site Web du Met Office avertit que les conditions pourraient même devenir « difficiles » pour les conducteurs, pourraient affecter les services de bus, de ferry et éventuellement de train, entraîner des retards pour les véhicules à parois hautes et provoquer des embruns ou de grosses vagues dans les zones côtières.

S’exprimant sur les conditions la semaine prochaine, le météorologue du Met Office, Steven Keates, a déclaré à Express.co.uk : « Nous allons assister à une forte baisse des températures cette semaine, certainement par rapport à ce que nous avons vu récemment. »

Il a ajouté: « Les pics diurnes de mardi dans le nord-est de l’Écosse, bien au-dessus des montagnes, ne dépasseront probablement pas le point de congélation.

JUST IN: M25 FERMÉ entre J25 et J27 alors que les services d’urgence ont été appelés pour assister à une « collision grave »

« Je pense que dans les zones côtières plus bas, ce sera probablement quelque part dans la plage de 2 à 5 ° C. »

Les grandes marées de printemps pourraient également entraîner des problèmes côtiers, notamment des inondations côtières mineures.

Le Royaume-Uni a émis 37 avertissements et alertes d’inondation, dont une douzaine en Écosse.

Cependant, M. Keates a souligné que l’effet du refroidissement éolien pourrait rendre les conditions aussi froides que -2 à -4 °C dans des zones telles que Kirkwall sur les îles Orcades, car les rafales devraient se situer entre 60 et 70 mph à certains endroits.

LIRE LA SUITE : Liste complète des distinctions honorifiques du Nouvel An : chaque personne honorée par la reine

Renee Duff d’Accuweather a également déclaré à Express.co.uk qu’il y aura des précipitations « rapides » avant que la Grande-Bretagne ne soit frappée par ses avertissements météorologiques jaunes.

« Les précipitations devraient être les plus élevées au Pays de Galles et dans le sud-ouest de l’Angleterre, avec environ 25 mm possibles », a-t-elle déclaré.

« Quiconque voyage dans la région samedi soir et dimanche doit s’attendre à faire face à des routes mouillées et à une visibilité réduite en raison des embruns provenant d’autres véhicules. »