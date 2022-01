Au moment de la rédaction, non Bureau rencontré des avertissements ont été émis pour samedi ou dimanche. Cependant, deux avertissements jaunes pour la glace couvrant une zone allant du sud du Pays de Galles au centre-sud de l’Angleterre et du nord-ouest de l’Angleterre à l’ouest de l’Écosse ont expiré vendredi à minuit. Les experts météorologiques pensent que le week-end à venir apportera une température et des précipitations « typiquement hivernales ».

Jim Andrews, météorologue chez AccuWeather.com, a déclaré à Express.co.uk : « La température ne restera pas loin de la plage normale pour la première moitié de janvier.

« Pour la plupart, il n’y aura ni gel profond ni vagues chaudes.

« Une puissante dépression islandaise (dépression) entraînera samedi un puissant front occlus à travers le Royaume-Uni d’ouest en est.

« Ce système météorologique apportera des averses généralisées à des épidémies pluvieuses ainsi que des vents violents en cours de route. »

Le samedi matin, avant le front susmentionné, aura le temps le plus froid du week-end.

M. Andrews a déclaré: « Des gelées jusqu’à -1C ou -2C se produiront dans de nombreuses zones loin des côtes exposées au sud et à l’ouest, et des minimums jusqu’à environ -10C peuvent être atteints dans le nord de l’Écosse abrité.

« Dans l’ensemble, ces régions, ainsi que le reste du Royaume-Uni, se réchaufferont assez rapidement avec le début des précipitations pour limiter l’apparition d’épidémies hivernales samedi. »

Cependant, les épidémies pluvieuses peuvent apporter des expériences désagréables pour les navetteurs, ont averti les experts.

LIRE LA SUITE: Brexit Live: Truss envoie Coveney sous le choc – demande à l’UE de reculer

À l’avenir, le Met Office a prédit un mois de janvier «plus doux» avec une température oscillant entre 11 et 12 ° C en Grande-Bretagne.

Greg Dewhurst a déclaré à Express.co.uk : « Nous verrons beaucoup de nuages ​​au mois de janvier, cependant, la température attendue se situera entre 11 et 12 °C. La température la plus basse sera d’environ 3-6C.

M. Andrews a également fait écho aux prédictions similaires : « Après le front occlus de samedi, le temps deviendra un peu plus sec dans son ensemble à mesure que la dépression islandaise s’affaiblira.

« Il peut encore y avoir quelques averses, même hivernales, samedi soir et dimanche. Cela aurait encore tendance à favoriser les régions occidentales.