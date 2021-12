Neige au Royaume-Uni : une explosion de -5 °C dans l’Arctique apportera 12 cm de neige et des conditions de gel ce week-end | Royaume-Uni | Nouvelles

De légères averses de neige pourraient marquer sa présence dans le centre et l’est de l’Angleterre vendredi matin, ont déclaré des experts météorologiques. Bien qu’aucun avertissement n’ait été émis par le Bureau rencontré pour le week-end à venir, le froid mordant pourrait se poursuivre ce week-end.

Steven Keates, conseiller en médias et météorologue maritime au Met Office, a déclaré à Express.co.uk : « C’est un temps assez typique de début décembre pour les prochains jours, généralement assez froid, avec un peu de neige autour.

« Les chutes de neige peuvent être observées principalement sur les hauteurs et ne causeront probablement pas trop de problèmes.

« Les prévisions publiées par le Met Office pour vendredi indiquaient que « le mercure devrait chuter au cours des prochains jours ».

Les experts météorologiques estiment que le front météorologique venant de l’ouest lundi pourrait présenter un risque de neige transitoire.

Les dernières cartes météo partagées par WXcharts.com laissaient entendre que 12 cm de neige pourraient tomber lundi en raison de l’air glacial.

Samedi matin, 9 cm de neige devraient tomber dans l’est de l’Écosse, avec 5 cm dans le nord-ouest de l’Angleterre et 4 cm dans le centre du pays.

Bien que les chutes de neige ne causent aucun problème aux navetteurs, les experts pensent que certaines parties de l’est de l’Anglie et du sud-est de l’Angleterre peuvent être témoins d’une légère neige fondante.

M. Keates a déclaré: « Nous ne nous attendons pas vraiment à des problèmes pour le trajet du matin, mais ne soyez pas surpris de rencontrer un peu de grésil ou de neige mouillée lors du trajet à travers l’East Anglia / SE Angleterre

LIRE LA SUITE : Boris : Le mur de vaccins nous protégera… n’annulez pas Noël

« Plus frais plus au nord avec des intervalles plus clairs parmi les averses venteuses. »