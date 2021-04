Neige en direct: les averses hivernales frappent Sheffield, Essex, Herts et Suffolk le lundi de Pâques | Météo | Nouvelles

Les Britanniques se sont tournés vers les réseaux sociaux pour décrire les scènes alors que la neige commençait à tomber à Sheffield, Essex, Herts et Suffolk le lundi de Pâques. L’air extrêmement froid de l’Arctique s’est écrasé sur le Royaume-Uni quelques heures à peine après que certaines parties de la Grande-Bretagne aient atteint les adolescents avec un temps ensoleillé le dimanche de Pâques. S’adressant à Twitter, un utilisateur de médias sociaux a écrit: «Il neige, je ne comprends pas.»

Un autre a ajouté: « Ce n’est qu’au Royaume-Uni qu’il pourrait faire très chaud un jour et qu’il neige le lendemain !! »

Un troisième a écrit: « Omg était si ensoleillé hier et aujourd’hui il neige. »

Un quatrième, d’Onich en Écosse, a déclaré: «Il neige ici le lundi de Pâques. Laissant un peu de poussière sur tout.

Et un cinquième a déclaré: « Ce n’est qu’au Royaume-Uni que vous pourriez avoir un coup de soleil le dimanche de Pâques et voir qu’il neige lorsque vous ouvrez vos stores le lundi de Pâques. »

L’un d’eux a également dit: « Comment diable neige-t-il aujourd’hui alors que c’était essentiellement l’été hier? »

De la neige a été signalée dans certaines parties du Kent, de l’Écosse, de l’Essex, de Sheffield, du Suffolk et du Hertfordshire.

Cela survient alors que les températures extrêmement froides sont sur le point de baisser encore plus avec des creux de -7 ° C prévus aux premières heures de mardi matin.

La vague de froid a déjà poussé le Met Office à émettre quatre avertissements météorologiques jaunes pour la neige, la glace et le vent à travers le Royaume-Uni.

De nouvelles averses de neige sont attendues dans les régions occidentales de l’Angleterre, du nord du Pays de Galles et de l’Écosse aujourd’hui, selon les cartes de neige produites par Weather Outlook.

Les derniers modèles de précipitations montrent la neige et la pluie balayant tout le pays mardi après-midi.

Les graphiques montrent une couverture blanche de temps humide et hivernal engloutissant la majeure partie du Royaume-Uni – avec le sud et l’ouest de l’Angleterre bien sûr pour voir les pires des conditions à 15 heures demain.

Dans un message sur Twitter, le bulletin Weather Outlook a déclaré: «Le souffle froid est en route et il semble que mardi pourrait entraîner le plus grand risque d’averses de neige dans la moitié sud du Royaume-Uni.

«Les graphiques GFS et ICON 12z sont assez cohérents.»

Des cartes d’épaisseur de neige séparées suggèrent que les niveaux de neige pourraient atteindre jusqu’à 30 cm dans le nord-ouest de l’Écosse d’ici demain après-midi.

Les régions du nord du Pays de Galles pourraient également accumuler jusqu’à 8 cm, selon les cartes.

Les cartes météorologiques montrent également des zones de neige inégales dans le sud-ouest de l’Angleterre, dans l’est de l’Angleterre et dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Les températures de cette nuit tomberont sous le point de congélation pour l’ensemble du Royaume-Uni, avec des minimums de -7 ° C en Écosse.

Ailleurs, le mercure chutera à des creux de -5 ° C dans le nord, de -4 ° C au Pays de Galles et de -3 ° C dans le sud.

Le Met Office a prolongé son avertissement de neige jaune en Écosse jusqu’à 10 heures mardi matin.

L’alerte actuelle met en garde contre «de fréquentes averses de grêle et de neige», avec jusqu’à 5 cm dans les régions côtières et 10 cm de neige sur les hauteurs.

Le prévisionniste du Met Office, Simon Partridge, a déclaré: «L’air que nous avions dimanche venait du sud, il est donc assez doux d’avoir quitté le continent.

«Du jour au lendemain, nous verrons un front froid se déplacer vers le sud à travers le pays, il traverse déjà le nord de l’Écosse, et il se frayera un chemin vers le sud du jour au lendemain.

« Cela introduira de l’air beaucoup, beaucoup plus froid dans tout le pays. »

Le météorologue en chef du Met Office, Dan Suri, a déclaré que l’air très froid de l’Arctique s’était déplacé dimanche soir, apportant «des averses de neige et des températures nocturnes glaciales».

Il a averti que la menace d’averses de neige devrait se poursuivre tout au long de la semaine, les régions du nord-ouest étant les plus touchées et les températures restant à un chiffre.

M. Suri a déclaré: «Bien que les averses de neige toucheront principalement le nord et le nord-ouest, elles pourraient se produire presque partout au Royaume-Uni au début de cette semaine, au moins temporairement.

«Certaines régions resteront plus sèches et connaîtront peu ou pas d’averses, par exemple: le quart sud-est de l’Angleterre et la ceinture centrale de l’Écosse.

«Même dans les régions méridionales du Royaume-Uni, les températures maximales diurnes auront du mal à dépasser 9 ° C, et bien que cette région restera probablement plus sèche, des averses hivernales occasionnelles ne peuvent être exclues.»