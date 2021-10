Neil Cavuto, présentateur de Fox News, testé positif au COVID-19

Mardi, le présentateur de Fox News, Neil Cavuto, a annoncé qu’il avait été testé positif au COVID-19. Selon The Hill, Cavuto a été vacciné contre COVID-19 mais a toujours été testé positif pour un cas révolutionnaire de la maladie. En raison de son diagnostic, le présentateur n’a pas pu animer son émission, Your World, mardi. Cavuto sert également d’hôte de Cavuto Live, qui est diffusé sur Fox News le week-end, et Cavuto: Coast to Coast, qui est diffusé sur Fox Business Network.

Cavuto a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré qu’il était reconnaissant d’avoir reçu le vaccin COVID-19, car son diagnostic aurait pu constituer une menace plus grave pour sa santé s’il n’avait pas reçu le vaccin. Il a également exprimé sa surprise d’avoir été testé positif pour COVID-19 en raison de son statut vaccinal. Mais, il aborde ce diagnostic avec un état d’esprit positif.

« Bien que je sois quelque peu abasourdi par cette nouvelle, les médecins me disent que j’ai aussi de la chance », a déclaré Cavuto. « Si je n’avais pas été vacciné, et avec tous mes problèmes médicaux, ce serait une situation bien plus grave. Ce n’est pas le cas, parce que je l’ai fait et je survis à cela parce que je l’ai fait. » Dans sa déclaration, Cavuto a poursuivi en soulignant l’importance de se faire vacciner. Il a ajouté: « J’espère que tout le monde comprendra ce message haut et fort. Faites-vous vacciner, pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent. Tout le monde y gagne, sauf peut-être ma femme, qui pensait que j’étais de retour en ville pour de bon pour les spectacles. Peut-être pas si vite maintenant. »

Au cours de la pandémie, plusieurs présentateurs de Fox News, tels que Tucker Carlson, ont diffusé des informations erronées sur COVID-19. Malgré les messages trouvés dans certains de ses programmes sur le réseau, les hôtes de Fox News ont suivi des protocoles COVID-19 stricts, comme l’ont rapporté Vanity Fair et CNN. CNN Business a obtenu une note en août (comme indiqué pour la première fois par AdWeek) qui indiquait comment les employés seront tenus de divulguer leur statut de vaccination. Dans la note, rédigée par Suzanne Scott, directrice générale de Fox News Media, ils ont expliqué que les masques seront facultatifs pour les personnes vaccinées, mais qu’ils « exigent que les employés portent un masque dans de petits espaces confinés avec des possibilités limitées de distanciation sociale et où il y a plusieurs employés, y compris les salles de contrôle. » Il est à noter que la note de service n’indiquait pas que les vaccins seraient obligatoires pour entrer dans les bureaux.