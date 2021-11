Neil Critchley signe un nouveau contrat à long terme avec Blackpool

Blackpool a confirmé que le manager Neil Critchley a signé un nouveau contrat de quatre ans et demi avec le club de championnat.

Le joueur de 43 ans, qui a rejoint les Seasiders en provenance des U23 de Liverpool en mars 2020, a connu un énorme succès lors de son court passage à Bloomfield Road.

Neil Critchley signe un nouveau contrat avec Blackpool

Succès avec les marins

Malgré son passage relativement court avec Blackpool, Neil Critchley a connu beaucoup de succès pendant son séjour à Bloomfield Road.

Le joueur de 43 ans a guidé les Seasiders vers la promotion de League One lors de sa première saison complète en charge de la victoire en séries éliminatoires contre Lincoln City, alors qu’ils occupent désormais la dixième place à leur retour au championnat.

L’ancien entraîneur-chef de Liverpool U23 a inculqué une forte philosophie du football au sein du club et qui a été transférée avec succès sur le terrain pendant son mandat.

Ce qui fut dit

Le propriétaire de Blackpool, Simon Sadler, était ravi de voir son manager s’engager pour son avenir. S’adressant au site officiel du club, il a déclaré: « Peu de temps après avoir acheté le club, j’ai réalisé que l’entraînement et le développement des joueurs allaient être essentiels à notre succès futur et lors de ma première rencontre avec Critch au début de 2020, j’ai été impressionné par l’enthousiasme, la passion et bien informé qu’il était sur le jeu de football.

« Ce qui est important, c’est que le conseil d’administration et moi-même soupçonnions que Neil était également prêt à devenir membre de la direction de l’équipe première. Depuis que je travaille avec lui, j’ai découvert qu’il était non seulement un entraîneur-chef exceptionnel, mais aussi un professionnel du football accompli qui travaille dur, est humble et est un homme d’une grande intégrité.

«Ce qui continue de m’impressionner, c’est qu’il comprend non seulement ce que nous essayons d’accomplir au Blackpool Football Club, mais qu’il comprend vraiment ce que sont ce club et cette ville.

« Il n’y a personne d’autre avec qui je préférerais m’associer pour faire avancer notre grand club et j’aime voir Critch gagner le statut de légende au cours des saisons à venir.

Neil Critchley a ajouté : « Je suis absolument ravi. Cela a été une période extrêmement heureuse pour moi à Blackpool.

« J’ai apprécié chaque seconde d’être ici. Je remercie Simon et le club d’avoir montré leur engagement envers moi. Grâce au soutien continu de Simon, Brett et Ben, cela a été une décision facile à prendre.

«Je travaille avec un excellent groupe d’employés et un groupe fantastique de joueurs qui ont soif de s’améliorer. Nous avons déjà partagé quelques succès, cependant, nous sommes ambitieux et je pense que nous avons encore du développement à venir.

« Avec le soutien de nos incroyables fans, j’espère que nous pourrons partager des moments plus heureux ensemble à l’avenir. »

Neil Critchley et Blackpool en championnat

Les Seasiders se sont assez bien installés dans la vie de deuxième niveau. L’équipe de Critchley occupe actuellement la dixième place du classement avec sept victoires, quatre nuls et six défaites lors de leurs 17 matches de championnat.

Des victoires à Sheffield United et une victoire à domicile contre leurs rivaux Preston North End ont été des faits saillants, tandis que les Seasiders ont également gagné sur la route à Reading et Middlesbrough respectivement. L’équipe de Critchley a également remporté une victoire sur Fulham de haut vol.

