Neil deGrasse Tyson a révélé comment Albert Einstein avait donné tort à Isaac Newton | Sciences | Nouvelles

Aujourd’hui, la science avance à des vitesses astronomiques. Ce qui était considéré comme un fait peut être balayé par une nouvelle technologie avancée un an plus tard. Le vaccin COVID-19 en est un exemple : au cours de l’une des périodes les plus courtes de l’histoire de l’humanité, les scientifiques se sont réunis et ont résolu ce qui, à un niveau régulier, prendrait des décennies de recherche.

Cependant, Neil deGrasse Tyson, le célèbre astrophysicien, a déclaré que cette déclaration était complètement erronée.

Il a comparé les théories du mouvement et de la gravité d’Isaac Newton avec les propres théories d’Albert Einstein sur le mouvement et la gravité, et comment elles ont ouvert la voie à une meilleure compréhension de l’univers.

Newton est largement reconnu comme l’un des plus grands mathématiciens et scientifiques les plus influents de tous les temps.

En 1686, il présente ses Principia Mathematica Philosophiae Naturalis : ses lois de la gravité et du mouvement.

Ceux-ci ont été considérés comme des évangiles pendant des centaines d’années.

Mais Einstein est arrivé quelque 200 ans plus tard et a changé la façon dont ils étaient utilisés.

DeGrasse Tyson, s’exprimant lors d’un événement organisé par le New York Times en 2017, a expliqué comment la découverte d’Uranus a jeté la loi de Newton en catastrophe, car l’orbite de la planète n’a pas suivi ses calculs exacts.

Cela a conduit les scientifiques à appliquer l’idée qu’une planète cachée se trouvait quelque part à proximité, influençant l’orbite d’Uranus.

“Si vous êtes près du Soleil – le Soleil a une très forte gravité – les lois de Newton commencent à échouer, et personne ne le savait.

“Vous regardez les lois d’Einstein, et il dit : ‘Les orbites de Mercure ne suivront pas les lois de Newton, elles suivront cet autre chemin’.

“Et cela expliquait exactement les déviations de Mercure.”

Il a dit que cela prouvait comment l’instance prouvait que les scientifiques, depuis la loi de Newton, avaient changé leur façon de travailler.

Maintenant, lorsque les chercheurs établissent un résultat déterminé à partir d’une expérience, et qu’il est vérifié et vérifié trois fois, il ne sera plus jamais démontré qu’il est faux.

Au lieu de cela, une compréhension plus approfondie sera ajoutée aux conclusions originales.

M. deGrasse Tyson a ajouté : « Les théories du mouvement et de la gravité d’Einstein, si vous mettez des vitesses et une gravité faibles dans les équations, elles deviennent les équations de Newton.

“L’univers de Newton est donc un sous-ensemble, décrit avec précision, d’un univers plus vaste qu’Einstein a décrit.”