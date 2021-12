Neil deGrasse Tyson déclenche une réaction sur Twitter en appelant le Père Noël et ses rennes la veille de Noël

Le célèbre astrophysicien Neil deGrasse Tyson a reçu une série de gémissements sur Twitter cette veille de Noël pour avoir pris le Père Noël et ses rennes un peu trop littéralement.

Dans une série de tweets, Tyson a expliqué pourquoi l’histoire de St. Nick et de ses compagnons ne résiste pas à l’examen de la science.

Tyson a déclaré qu’il défierait les lois de la physique pour le Père Noël de livrer des cadeaux à tous les chrétiens du monde en une nuit. Une telle tâche, a-t-il dit, nécessiterait « des vitesses hypersoniques à travers la basse atmosphère de la Terre, vaporisant ses rennes et son traîneau. Je dis juste. »

Accompagnant le tweet, une forêt et un nuage de fumée s’élevaient vers le ciel, insinuant que le Père Noël avait été incinéré.

De nombreux utilisateurs de Twitter l’ont fustigé pour avoir ruiné la magie de Noël.

« C’est pourquoi les gens n’aiment pas les athées. Vous publiez ça la veille de Noël ? » a écrit une personne, ajoutant que le timing était horrible.

« J’aime que vous nous donniez la physique, mais peut-être que, de temps en temps, vous devriez le faire pour la magie des fêtes ? » écrit un autre.

Un autre a plaisanté en disant que de tels commentaires de Tyson sont la raison pour laquelle il n’est plus jamais invité à des fêtes.

Dans un tweet de suivi, Tyson a accusé le Père Noël de ne pas connaître la zoologie.

Tyson a noté que bien que les rennes mâles et femelles fassent pousser des bois, les mâles perdent les leurs à la fin de l’automne, bien avant Noël.

« Donc, les rennes du Père Noël, dont tous les bois de sport, sont donc tous des femelles, ce qui signifie que Rudolf a été mal genré », a écrit Tyson.

« Ruiner Noël un tweet à la fois », a répondu un utilisateur.

Un autre a écrit: « Ils ne peuvent pas non plus voler, mais vous allez de l’avant et retirez la joie de tout la veille de Noël si cela vous rend heureux. »