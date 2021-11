Neil deGrasse Tyson diatribe furieux sur l’argument en faveur de l’existence de Dieu : « La vie est misérable ! | Sciences | Nouvelles

Neil deGrasse Tyson parle de Dieu en 2017

L’astrophysicien est devenu bien connu pour son approche directe et souvent dogmatique de la science. Plus récemment, il s’est lancé dans un débat bizarre déclenché par la célébrité Demi Lovato après avoir [Lovato identifies as non-binary] a affirmé qu’il était « dérogatoire » d’appeler les extraterrestres « extraterrestres ». En entendant les commentaires, deGrasse Tyson a affirmé que les extraterrestres « n’ont aucun sentiment ».

Tout en concédant que Lovato était « prévenant », il s’est demandé pourquoi Lovato pourrait penser que les extraterrestres seraient offensés en premier lieu.

Il a déclaré à TMZ: « Tous les extraterrestres que j’ai rencontrés, ils n’ont aucun sentiment. »

Il a ajouté que nous ne savons pas ce qui « se passe dans la tête des espèces de vie d’une autre planète ».

L’échange était caractéristique de l’approche scientifique de Tyson de DeGrasse, l’astrophysicien ayant déjà adopté un tact similaire en discutant de l’existence de Dieu.

Neil deGrasse Tyson : Le scientifique a mis fin à l’argument en faveur de l’existence de Dieu (Image : CBS/GETTY)

Demi Lovato : Le chanteur a affirmé qu’il était offensant de qualifier les extraterrestres d’« extraterrestres » (Image : GETTY)

En 2017, lors d’une interview avec CBS, il a brutalement fermé toute chance à un créateur intelligent.

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait en Dieu, il a répondu : « Plus je regarde l’univers, moins je suis convaincu qu’il se passe quelque chose de bienveillant.

« Si votre concept de créateur est quelqu’un qui est tout puissant et tout bon – ce n’est pas un couple de pouvoirs rare que vous pourriez attribuer à votre créateur – je regarde les catastrophes qui affligent la Terre et la vie sur Terre.

« Volcans, ouragans, tornades, tremblements de terre, maladies, peste, malformations congénitales, vous regardez cette liste de façons dont la vie est rendue misérable sur Terre par des causes naturelles.

« Et je demande juste : comment gérez-vous cela ?

JUSTIN: Le glissement de terrain de La Palma « pourrait tuer des millions de personnes »

Science : deGrasse Tyson est devenu connu pour son approche acharnée de la science (Image : GETTY)

Il a ajouté qu’il n’avait « aucun problème » si, après une enquête plus approfondie, les humains rencontraient quelque chose qui ressemblait à un dieu.

Cependant, il a poursuivi: « Mais, il n’y a tout simplement aucune preuve de cela.

« Et c’est pourquoi les religions sont appelées confessions collectivement, parce que vous croyez quelque chose en l’absence de preuves – c’est ce que c’est !

« C’est pourquoi cela s’appelle la foi, sinon nous appellerions toutes les religions des preuves.

« Mais nous ne le faisons pas exactement pour cette raison.

« Compte tenu de ce que tout le monde décrit comme les propriétés qui seraient exprimées par un être tout-puissant dans les dieux qu’ils vénèrent, je cherche cela dans l’univers et je ne le trouve pas.

« Donc, je reste sceptique. »

A NE PAS MANQUER

Brexit La Grande-Bretagne mène l’offre de l’Europe sur Mars pour relancer le rôle « vital » du Royaume-Uni [REPORT]

SONDAGE France : Le PM devrait-il déchirer les plans énergétiques français ? [INSIGHT]

Les archéologues horrifiés après la découverte des anciens secrets du Pérou [ANALYSIS]

Dieu : Il a dit que tous les événements misérables sur Terre remettent en question la présence d’un Dieu tout puissant et bon (Image : Youtube/CBS)

Pape François : les chefs religieux affirment que la présence de Dieu est visible dans la vie de tous les jours (Image : GETTY)

Cependant, deGrasse Tyson a précédemment admis qu’il ne se décrit pas comme un athée.

C’est parce que la définition même d’athée, selon lui, ne s’applique pas à lui.

S’exprimant lors de son apparition sur le podcast ‘PowerfulJRE’ en 2018, il a déclaré: « Discuter et débattre du sens des choses, pour moi, c’est cependant les gens qui utilisent le mot qui en a le sens.

« C’est pourquoi je ne me dis pas athée.

« Vous pouvez consulter la définition d’athée dans le dictionnaire et cela s’applique un peu à moi, mais quelle est la définition d’athée en pratique ?

« C’est ce que font les principaux athées et c’est leur conduite et leur comportement, c’est ce qu’ils disent, c’est leur attitude – c’est ce qu’est un athée aujourd’hui parce qu’ils sont les exemples les plus visibles de ce mot.

« La plupart de leur conduite, je ne suis pas d’accord ou je ne m’engage pas.

Fermi Paradox : C’est une tentative de répondre à la question de savoir où pourraient se trouver les extraterrestres (Image : Express Newspapers)

« Je ne discute pas avec les gens religieux et leur dis qu’ils sont idiots; ce n’est pas à moi de faire ça, et je ne me purge pas des mots qui ont des fondements religieux en eux. »

Un an plus tard, revenant sur le thème des catastrophes naturelles dans une interview avec Penguin Books, il a remis en question l’affirmation de beaucoup selon laquelle des « phénomènes fascinants » indiquaient vraiment l’existence d’un dieu.

Il a dit : « Je ne sais pas si Dieu existe, les gens profondément religieux sont certains qu’il existe – lui, ou cela – mais il y a des athées ardents qui sont sûrs que Dieu n’existe pas aussi.

« Ma position est, en particulier dans les traditions monothéistes, que Dieu est généralement décrit comme étant omniscient, tout-puissant et tout bon.

Cosmos : deGrasse Tyson est peut-être mieux connu pour son rôle dans la présentation du documentaire Cosmos (Image : GETTY)

« Pourtant, je regarde en arrière à travers l’histoire et, en particulier, le tremblement de terre de Lisbonne, en 1755, 80 000 personnes sont mortes.

« Ce tremblement de terre a eu lieu le matin de la Toussaint, alors que la plupart des habitants de Lisbonne – la ville la plus sainte d’Europe – étaient à l’église.

« Les églises étaient les plus grandes structures de l’époque, si vous avez un tremblement de terre, quel est le premier bâtiment à s’effondrer ?

« Ceux qui sont les plus grands, les plus susceptibles, donc les gens sont morts dans les églises. »