Neil deGrasse Tyson dit que le télescope Webb n’est pas destiné à défier la religion

Neil de Grasse Tyson dit que le nouveau télescope de la NASA observant les origines de l’univers primitif n’est pas un coup de foudre pour la religion … mais être flexible est la clé.

Le célèbre astrophysicien nous a rejoint sur « TMZ Live » et nous avons demandé si les recherches effectuées à l’aide du télescope spatial Webb de 10 milliards de dollars pourraient remettre en question les fondements de la religion.

Neil dit que le télescope, qui a été lancé dans l’espace à Noël, sera utilisé pour combler certaines lacunes de la théorie du big bang… 6 jours.

La façon dont Neil le voit… les gens religieux deviennent plus flexibles et regardent les choses dans un sens plus spirituel… donc les nouvelles découvertes ne vont pas au cœur des systèmes de croyance.

Pourtant, beaucoup de gens pensent que le télescope Webb élargira le fossé entre la science et la religion… bien que Neil nous dise pourquoi les scientifiques ne seront pas ceux qui causeront beaucoup d’histoires.