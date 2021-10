Neil deGrasse Tyson dit que le vol spatial ne gâchera pas William Shatner malgré l’âge

Lire du contenu vidéo

William Shatnerle vol spatial de ‘s n’aura pas d’impact sur son corps malgré son âge… c’est ce que dit Neil de Grasse Tyson qui a expliqué pourquoi, en abandonnant certaines connaissances scientifiques sérieuses.

Le célèbre astrophysicien a déclaré à TMZ … qu’il ne s’inquiétait pas du fait que le capitaine Kirk ait tous 90 ans et qu’il soit parti dans l’espace mercredi matin. Il dit que le type de vol spatial que Blue Origin a conçu n’est pas comme au bon vieux temps où les astronautes avaient besoin d’un entraînement physique intense.

Alors, qu’est-ce qui a changé ? Neil explique qu’il ne s’agit même pas des progrès du vaisseau spatial lui-même … mais plutôt de l’endroit où se termine la capsule New Shepard.

Il dit que l’essentiel est … Le capitaine Kirk devrait avoir une « mission » dans l’espace. Quant à l’apesanteur là-haut, Neil dit que ce n’est pas le manque de gravité dont Shatner doit s’inquiéter, mais le contraire.

TMZ a brisé l’histoire… William fera partie du deuxième équipage à prendre le vol spatial… le faisant la personne la plus âgée jamais être lancé dans l’espace.

Il sera rejoint par Chris Boshuizen, fondateur de la société d’observation de la Terre Planet Labs, microbiologiste Glen de Vries et Blue Origin’s Audrey Pouvoirs. Leur lancement est prévu à 10 h HE depuis l’ouest du Texas … et TMZ sera diffusé en direct.

BTW, Neil dit qu’il est grand temps que Shatner puisse enfin aller dans l’espace, et il a quelques conseils pour lui sur ce qu’il faut faire une fois en orbite. Oui, il s’agit de la ligne la plus célèbre de Kirk !