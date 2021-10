Lire du contenu vidéo

Neil de Grasse Tyson pense Demi Lovato a besoin d’être confronté à la réalité, car leur conviction que l’utilisation du terme « extraterrestres » est péjorative n’a aucun sens … pour de nombreuses raisons amusantes à ses yeux.

Le célèbre astrophysicien semble tout aussi perplexe que presque tout le monde quant à la position de Demi contre le fait d’appeler les êtres d’un autre monde « extraterrestres » – Demi préfère dire « ET » – et encore plus … il pense que Lovato est très présomptueux.

Pour commencer, Tyson souligne que les humains n’ont vraiment pas eu d’interactions avec des extraterrestres, alors comment diable savons-nous ce qu’ils pensent ou ressentent ? SE sentent-ils même?!?

De plus, Tyson se demande comment Demi sait que les extraterrestres seraient même offensés par le terme – à moins qu’il n’y ait une pierre de Rosetta pour l’anglais sur le vaisseau-mère !!!

Neil reconnaît que Demi est prévenant – peut-être à tort – et bien qu’il soit totalement en faveur de ne pas appeler les êtres humains des extraterrestres, il manque le point de Demi. Pour une fois, on est au même niveau avec quelqu’un d’aussi brillant que Neil !!! Ça fait du bien.

Si vous l’avez manqué, Demi a fait leur pensées controversées connu lors d’une interview faisant la promotion de leur nouveau spécial Peacock appelé « Unidentified » … en disant: « Je pense que nous devons arrêter de les appeler des extraterrestres parce que les extraterrestres sont un terme péjoratif pour quoi que ce soit. »

Demi — qui est sorti comme non binaire plus tôt cette année et utilise les pronoms eux et eux – semble être hypersensible aux mots offensants des êtres – de toutes les galaxies, et magasins fro-yo.