Neil deGrasse Tyson ruine peut-être Noël avec son dernier tweet factuel

Neil deGrasse Tyson plonge une fois de plus dans une réalité scientifique dans des discussions fantastiques, ruinant peut-être Noël dans le processus cette fois. L’après-midi de la veille de Noël, Tyson s’est rendu sur Twitter pour faire savoir à ses abonnés et spectateurs que le petit exploit du Père Noël à chaque Noël ne serait pas possible.

« Pour que le Père Noël offre des cadeaux à tous les chrétiens du monde en une nuit, il faut des vitesses hypersoniques dans la basse atmosphère de la Terre, vaporisant ses rennes et son traîneau », a écrit l’astrophysicien tout en ignorant les effets de la magie de Noël. « Je dis juste », a-t-il ajouté.

Le Père Noël ne connaît pas la zoologie : Les rennes mâles et femelles font pousser des bois. Mais tous les rennes mâles perdent leurs bois à la fin de l’automne, bien avant Noël. Ainsi, les rennes du Père Noël, dont tous les bois arborent, sont donc tous des femelles, ce qui signifie que Rudolf a été mal genré. pic.twitter.com/03skVxyYRE – Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 25 décembre 2021

Beaucoup ont rapidement noté que c’est pour cela que Tyson est devenu connu dans les cercles de la culture pop. « Être pédantement correct pour gagner sa vie devient de moins en moins attachant, mec », a répondu une personne à Tyson sur la plate-forme de médias sociaux. Un autre a plaisanté en disant que leur enfant avait lu le tweet et avait maintenant cessé de croire en Saint Nick.

Tyson a eu de nombreux exemples de ce comportement dans le passé, y compris quelques contrecoups en cours de route. Comme la fois où il a décidé que c’était une bonne idée de vérifier la science Guerres des étoiles à l’époque de la sortie du Réveil de la Force. « BB-8, une boule sphérique en métal roulant en douceur, aurait dérapé de manière incontrôlable sur le sable », écrivait-il à l’époque, en ajoutant quelques autres tout au long du film. Comprend le son des chasseurs TIE et d’autres vaisseaux spatiaux dans le vide de l’espace, la puissance d’une étoile exploitée pour des attaques ciblées et son soutien de longue date aux critiques anti-Pluton du monde.

Quelque chose que la théorie de la relativité d’Einstein n’a jamais pris en compte : Peut-être que les rennes du Père Noël sont immobiles, et c’est nous qui les survolons la veille de Noël. – Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 24 décembre 2021

Il a également ciblé Noël pour la pêche à la traîne dans le passé. Selon CNN, Tyson a laissé tomber une blague ou deux à Noël 2014. « Ce jour-là, il y a longtemps, un enfant est né qui, à 30 ans, allait transformer le monde », a écrit Tyson en plaisantant. « Joyeux anniversaire Isaac Newton né le 25 décembre 1642. » Il a également pris un coup lors des vacances de Noël modernes, soulignant la chronologie de la journée au fil des ans. « Joyeux Noël à tous. Une fête païenne (BC) devient une fête religieuse (AD). Qui devient alors une fête du shopping (USA). »

L’objectif de 2021 est le joyeux père Noël, semble-t-il, le scientifique faisant quelques coups supplémentaires sur la figure surnaturelle autrefois représentée par Tim Allen sur grand écran. Espérons qu’il ne ménagera pas les gens à l’avenir.