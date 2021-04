Neil deGrasse Tyson se fait embrocher par Steak Company sur Twitter – RedState ⋆ .

Twitter est un enfer sans âme où les bonnes idées et le bon sens vont mourir. Mais parfois, cela vaut le prix d’entrée.

Par exemple, c’est vraiment amusant quand des astrophysiciens pharisaïques et obsédés par la célébrité qui insistent pour vendre leurs politiques non scientifiques comme de véritables commentaires scientifiques deviennent la propriété d’un compte d’entreprise de steaks populaire.

La gauche a transformé le mot «science» en une religion qui ignore complètement la science réelle. Ils ont fait une idole du terme «posséder les inconvénients», mais dans le processus se sont moqués de l’étude de la science. Neil deGrasse Tyson est l’un des saints les plus populaires de cette religion. Lundi, il a envoyé un tweet faisant savoir à tout le monde qu’il croyait en la science. On ne peut que supposer, étant donné le mode opératoire de condescendance constante de DeGrasse, qu’il visait la déclaration à ces méchants Américains qui remettent en question l’efficacité des masques et des verrouillages. Vous remarquerez qu’il a capitalisé «science» comme les fidèles le font pour leurs dieux.

La bonne chose à propos de la science est que c’est vrai, que vous y croyiez ou non. – Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 11 avril 2021

Mais un compte d’entreprise courageux – et savoureux – a décidé de dire la vérité au pouvoir.

déconnectez-vous https://t.co/sf4zLm33Jm – Steak-umm (@steak_umm) 13 avril 2021

Qui savait que Steak-umm portait un tel ressentiment envers notre saint patron de la science télévisuelle? Mais ensuite, Steak-umm est devenu tout simplement éducatif. Hope Tyson aime sa comeuppance medium rare.

Nan. la science elle-même n’est pas «vraie», c’est un processus constamment raffiné utilisé pour découvrir des vérités basées sur la réalité matérielle et ce processus est encore plein d’erreurs. Neil publie juste des extraits sonores ridicules comme celui-ci pour son influence et il n’a aucun respect pour l’épistémologie – Steak-umm (@steak_umm) 13 avril 2021

Eh bien, d’accord alors. Voilà. La plupart du temps, Twitter est un tas d’ordures posé au sommet d’une montagne d’ordures qui sort d’une mer d’ordures. Mais parfois, de temps en temps, un peu de sagesse au hasard monte au sommet et fournit un peu de rire dans le processus.

Votre déménagement, St. Neil.