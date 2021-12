Neil deGrasse Tyson tue l’esprit de Noël avec Science & Facts

Il y a un nouveau Grinch parmi nous en cette période des fêtes — c’est Neil de Grasse Tyson, dont le caca de fête revient à démystifier l’existence du Père Noël… avec une physique froide et dure.

Le célèbre astrophysicien a pleuré dans les jours qui ont précédé Noël cette année, tweetant fait après fait après fait … pourrait livrer des cadeaux la veille de Noël.

Puisque le nord de l’Arctique n’est qu’un océan, l’atelier du Père Noël au pôle Nord n’a jamais existé que sur une couche de glace flottante. Les images qui dépeignent l’atelier du Père Noël avec des pins et des collines enneigées à l’horizon sont géographiquement mal renseignées. pic.twitter.com/zyGpAPfMAt – Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 24 décembre 2021 @neiltyson

Tout d’abord, NDT s’est attaqué au pôle Nord et à ce à quoi chaque petit enfant imagine que son atelier/village pourrait ressembler en se basant sur des livres d’histoires. D’après Neil, ce n’est que de la foutaise… à cause de la géographie de base.

Pour que le Père Noël livre des cadeaux à tous les chrétiens du monde en une nuit, il faut des vitesses hypersoniques à travers la basse atmosphère de la Terre, vaporisant ses rennes et son traîneau. Je dis juste. pic.twitter.com/ONkW4HyBYa – Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 24 décembre 2021 @neiltyson

Voici un autre fait pas si amusant pour tous les garçons et les filles qui attendaient Papa Noël cette année – le gars ne serait apparemment pas en mesure de leur livrer des cadeaux à tous en une nuit, parce qu’il irait tellement sacrément rapide … il brûlerait littéralement et mourrait. Le renne aussi.

Et, un de plus pour la foule tout compris … qui a à voir avec le genre et les sexes supposés des moteurs volants du Père Noël. Il semblerait que celui qui a inventé la mythologie de Noël à l’époque n’ait pas pris en compte les différences entre les rennes mâles et femelles.

Le Père Noël ne connaît pas la zoologie : Les rennes mâles et femelles font pousser des bois. Mais tous les rennes mâles perdent leurs bois à la fin de l’automne, bien avant Noël. Ainsi, les rennes du Père Noël, dont tous les bois arborent, sont donc tous des femelles, ce qui signifie que Rudolf a été mal genré. pic.twitter.com/03skVxyYRE – Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 25 décembre 2021 @neiltyson

Comme vous pouvez l’imaginer, sa lecture dure pendant les vacances a suscité une tonne de réticences en ligne … avec des gens lui disant de donner des coups de pied aux rochers et qu’il méritait un morceau de charbon pour le garder trop réel.

Un petit voyage semble approprié ici… n’arrêtez pas d’y croire, les enfants. À moins, bien sûr, que vous ne vouliez — auquel cas, rejoignez le club. ??