Lors d’une apparition sur le dernier épisode de la « Humanisme hardcore avec le Dr Mike » Podcast, EMBRAYAGE chanteur Neil Fallon on lui a demandé s’il était d’accord pour dire qu’il y a quelque chose d’unique dans la ferveur de EMBRAYAGE Ventilateurs. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je le ferais. Et c’est toujours difficile pour moi de commenter, car j’ai été à chaque EMBRAYAGE montrer, mais je n’ai jamais vu EMBRAYAGE dans la capacité qu’ils ont. Et je n’ai jamais écouté EMBRAYAGE de la même manière qu’une chanson sortie de la boîte; Je suis tellement au-dessus de ma tête avec ça, il est difficile d’être objectif à ce sujet.

« Je pense qu’il y a des parallèles auxquels j’ai en quelque sorte pensé au fil des ans avec nous et SE RUER à certains égards. SE RUER – nous sommes peut-être très différents sur le plan musical sur le spectre du rock and roll, mais il y a un sens – et j’ai entendu Geddy Lee dis ceci, ou je pense que c’était Geddy Lee – cette SE RUER les fans ont un sentiment d’appartenance au groupe. Presque comme des actionnaires – des actionnaires émotifs.

« Sûr, SE RUER a eu des coups. Nous avons eu quelques trucs qui auraient pu ressembler à distance à un tube, mais qui n’ont pas été diffusés à la radio ou quelque chose du genre. Et je pense qu’à cause de cela, il a fallu beaucoup plus de temps pour constituer une base de fans, principalement à cause du bouche à oreille.

« Et je l’ai déjà dit dans d’autres interviews – je pense que l’une des pires choses qui puisse arriver à un artiste ou à un groupe est un énorme succès dès la sortie des portes. Le plus souvent, cela détruit un groupe, parce que le bar devient si haut, et puis ils veulent rencontrer cela, et le plus souvent, ils ne le font jamais.

« Avec nous, ça a été un marathon et non un sprint. Et nos fans ont en quelque sorte été de la partie. Je veux dire, j’ai vu des gens qui se sont rencontrés et qui se sont mariés, des gens qui se sont rencontrés à EMBRAYAGE spectacles, et maintenant ils amènent leurs enfants. Et c’est assez gratifiant.

« Je pense aussi à la sincérité. Ce que vous voyez si ce que vous obtenez. J’espère que cette honnêteté est ce à quoi beaucoup de gens s’accrochent. »

En décembre dernier, EMBRAYAGE guitariste Tim Sult dit au WSOU radio que le groupe entrera probablement en studio cet automne pour enregistrer le suivi de 2018 « Livre des mauvaises décisions » album.

Concernant EMBRAYAGEl’approche musicale de cette fois-ci, Tim a déclaré: « Nous allons juste faire ce que nous faisons toujours – nous allons écrire des chansons et continuer à les jouer jusqu’à ce que tous les membres du groupe l’apprécient et acceptent.

En septembre dernier, Gaster confirmé au « Cobras et feu » podcast que lui et ses camarades ont lentement entamé le processus d’écriture pour le prochain EMBRAYAGE album.

« Livre des mauvaises décisions » a été enregistré à Son Spoutnik studio à Nashville, Tennessee avec producteur Vance Powell. Le disque s’est vendu à 26 000 exemplaires en Amérique au cours de sa première semaine de disponibilité, donnant au groupe son troisième album consécutif dans le Top 20 du Billboard 200.

La dernière édition de EMBRAYAGEde « Live From The Doom Saloon » une série de concerts en streaming a eu lieu en décembre. L’événement a vu le groupe jouer un ensemble de 15 chansons de ses classiques votés par les fans.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).