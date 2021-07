Neil Ferguson prévient que le Royaume-Uni pourrait atteindre 200 000 nouvelles infections à Covid PAR JOUR dans les semaines à venir | Politique | Nouvelles

in

Boris Johnson a insisté sur le fait que les Britanniques ne devraient pas faire preuve de complaisance et continuer à faire preuve de prudence car le coronavirus continue de constituer une menace pour les personnes vulnérables et non vaccinées. Malgré les avertissements de la communauté scientifique sur le maintien de certaines précautions pour limiter la propagation du virus, la plupart des réglementations seront complètement levées dans toute l’Angleterre à partir du lundi 19 juillet. Mais l’épidémiologiste, le professeur Neil Ferguson, a déclaré à l’animateur de la BBC Andrew Marr qu’il s’agissait de cas quotidiens “presque inévitables”. de COVID-19 atteindra à nouveau 100 000 – avec un potentiel d’infections quotidiennes atteignant 200 000.

Le professeur Ferguson a déclaré: “C’est très difficile à dire avec certitude, mais je pense que 100 000 par jour est presque inévitable.

“Nous avons deux choses qui se passent la semaine prochaine – nous avons la détente lundi mais, de manière significative, nous avons également des vacances scolaires à partir de jeudi.

“Nous avons vu beaucoup de transmission entre adolescents et cela probablement … ces taux de contact vont baisser. Nous sommes en mesure, et le résumé SAGE de la modélisation la semaine dernière,

L’épidémiologiste a également suggéré que les hospitalisations pourraient à nouveau atteindre 2 000 à moins que des mesures appropriées ne soient adoptées, les taux d’infections quotidiennes pouvant atteindre 200 000 dans les semaines à venir.

Il a poursuivi: “Je pense qu’il est presque certain que nous atteindrons 1 000 hospitalisations par jour. Cela atteindra presque certainement 100 000 cas par jour.

“La vraie question est, pouvons-nous doubler cela ? Ou même plus ? C’est là que la boule de cristal commence à échouer. Nous pourrions arriver à 2 000 hospitalisations par jour, 200 000 cas par jour mais c’est beaucoup moins certain.”

Interrogé sur l’impact que 2 000 hospitalisations auraient sur le NHS, le professeur Ferguson a déclaré: « À ce genre de niveau de 2 000 par jour, ce qui représente environ la moitié de ce que nous avons atteint avant Noël dans la deuxième vague – là, vous parlez de grands interruption des services.

“Les annulations de chirurgies électives et l’arriéré du NHS s’allongent de plus en plus.

“Il semble que les personnes hospitalisées ne soient pas aussi gravement malades qu’en décembre et janvier, et le taux de mortalité est beaucoup plus faible.

« Pourtant, si vous avez suffisamment de cas, vous pouvez toujours avoir un fardeau assez important sur le système de santé. »

Les estimations ont suggéré que jusqu’à 10 millions de Britanniques pourraient être interrogés par l’application NHS Test&Trace et invités à s’auto-isoler dans les semaines à venir.

Il a été confirmé que le Premier ministre lui-même avait été contacté par le NHS après être entré en contact étroit avec le secrétaire à la Santé Sajid Javid, qui a été testé positif pour Covid samedi.

Le professeur Ferguson a également déclaré que l’immunité collective de Covid pourrait être atteinte si la prochaine vague d’infections culminait sans changement de cap comme des mesures de verrouillage.

Il a ajouté : « Fondamentalement, ce sera une vague différente des deux précédentes.

“Les deux précédents ont culminé parce que nous avons introduit des mesures de verrouillage, et c’est la seule raison.

“Cette fois, si nous ne devons pas changer de cap, alors il culminera parce que l’immunité collective est atteinte, puis elle dépasse et vous contractez toujours des infections au-delà de ce point, mais l’épidémie sera en déclin.”

Le professeur Ferguson a déclaré que le niveau précis d’immunité dans la population n’était pas connu, les données sur les vaccins n’étant “pas parfaites”.

Lorsqu’on lui a demandé si des niveaux élevés de personnes ayant suffisamment d’anticorps pouvaient être atteints sans vacciner les enfants, le professeur Ferguson a répondu: “En l’absence de vaccination des adolescents … nous voyons déjà un nombre très élevé de cas chez les adolescents – et nous ne pourrons pas pour atteindre l’immunité collective sans immunité significative chez essentiellement les personnes de moins de 18 ans. »