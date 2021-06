La série de bandes dessinées vénérée de Neil Gaiman “The Sandman” des années 80 et 90 est enfin en train d’être transformée en une série télévisée pour Netflix.

La bande dessinée était un fantasia d’horreur qui brisait le genre et se pliait au genre qui ne se souciait tout simplement pas des conventions. Alors, lorsque des fans autoproclamés se sont opposés à la diffusion d’acteurs non binaires et noirs, comment pensaient-ils que Gaiman réagirait?

Ils n’ont peut-être pas réfléchi à celui-ci avant de le taguer dans des tweets anti-« réveillés ». Une affiche l’accusait de « vendre », de ne pas « défendre son travail » et de « ne pas donner un F-.”

Gaiman a répondu : « Je donne tout le f—s sur le travail. J’ai passé 30 ans à lutter avec succès contre les mauvais films de Sandman.

« Je donne zéro f—s à propos de gens qui ne comprennent pas / n’ont pas lu Sandman se plaindre d’un désir non binaire ou que la mort n’est pas assez blanche. Regardez l’émission, décidez-vous.

Le 26 mai, Netflix a annoncé de nouveaux choix de casting pour la série 2022, ainsi que les commentaires de Gaiman les approuvant. Ceux-ci comprenaient des choix pour deux des personnages clés de la bande dessinée, Death and Desire (frères et sœurs du protagoniste Dream, alias Morpheus).

Dans les bandes dessinées, la mort est généralement représentée comme une fille gothique pâle et blanche (peut-être grise), mais, comme d’autres êtres éternels connus sous le nom de “The Endless”, elle prend également d’autres formes. Le désir a toujours été dépeint comme androgyne (décrit par le frère Despair comme « sœur-frère » et reconnu par Gaiman comme “ils/eux” dans un article de blog de 2017).

Kirby Howell-Baptiste (“Cruella”, “Barry”, “Killing Eve”), qui est Black, a été annoncé comme l’acteur jouant Death. Mason Alexander Park, qui est non binaire et surtout connu comme le leader de la tournée nationale de “Hedwig and the Angry Inch”, jouera Desire.

Peut-être étonnamment, compte tenu de la fluidité de tant d’aspects de la bande dessinée et de ses personnages, les commentateurs en ligne ont attaqué les choix de casting pour être “réveillés”.

“OHHHH….Twitter est sur le point d’appeler “les gentils” avec ce casting de WOKE”, a écrit l’un d’eux. “C’est fini. Stephen King, Kevin Smith et maintenant NEIL f’ing Gaimen [sic] – TOUS SOLD OUT leurs années 90 à la culture WOKE SJW. Il n’y a plus PERSONNE – Plus rien de mon enfance – Merci Neil.

Un autre a tweeté : « Je ressens cela si fort. comme DC directement est en train de ruiner s— pour avoir l’air éveillé. mais merveille? merveille peut faire tout le s— d’accord, les personnages ont l’air d’être hors des pages, mais DC ? ‘ f— les personnages, essayez d’atteindre de nouveaux jeunes fans éveillés qui ne lisent pas ou ne se soucient pas des bandes dessinées.

Un fan averti a répondu avec des reçus que «La mort est montrée comme chinoise (et extraterrestre) à un moment donné, il est donc canon que l’Endless transcende l’apparence. Dans le numéro 9, Dream est noir et fait explicitement référence à Grand-Mère Mort, qui n’aurait évidemment pas ici l’air gris pâle. Howell-Baptiste est une bonne actrice, ne vous inquiétez pas.

Gaiman a retweeté ce message.

Le personnage principal de “The Sandman”, la série de bandes dessinées des années 1990 de Neil Gaiman.

(Netflix)

Les fans des bandes dessinées, dans lesquelles Dream prend de nombreuses formes, ont tweeté des panneaux du personnage se manifestant comme une tête enflammée géante, un chat et une fleur : « Mordez-vous la langue ! Le rêve ne peut évidemment être véritablement joué que par une fleur blanche sur une haute tige aux feuilles sombres et resplendissantes. Cette maîtrise des espèces ne résistera pas.

Gaiman a également retweeté les trois, ainsi que de nombreux articles de fan art inspirés du casting de Howell-Baptiste.

Il a également approuvé une interprétation de Desire par l’artiste Anneli Larsson qui dépeint le personnage comme l’image même de l’androgynie. “Il / elle est la personnification du désir lui-même et est à la fois masculin et féminin, mais pas d’une manière plus hipster, plutôt d’une manière mystérieuse et magique”, a écrit Larsson dans une déclaration accompagnant le rendu sur son site. Un fan a tweeté l’image avec le texte : « Attendez… les gens sont fous que Desire ne soit pas binaire ? Ce Désir ?

Gaiman a répondu: “C’est celui-là.”

Un autre fan a tweeté : « Desire. Fou que DESIRE ne soit pas attaché à un genre. Ces gens ont-ils lu Sandman ? »

Gaiman a répondu: “Je ne pense pas, non.”

Lorsqu’un utilisateur a écrit: “Le pire casting de tous les temps, je vends toute ma collection de Neil Gaiman si quelqu’un veut une telle déception”, Gaiman a canalisé le personnage de majordome sec de John Gielgud dans “Arthur”: “Je vais alerter les médias.”

Les retombées se sont poursuivies jusqu’à mardi alors que Gaiman, dont les bandes dessinées ont également donné naissance à l’émission télévisée “Lucifer”, a posté: “Cela vient d’atteindre son apogée, lorsqu’une personne bien intentionnée m’a dit que choisir une actrice noire comme Death était aussi faux pour le personnage que ce serait rendre Mazikeen (interprété dans Lucifer par une actrice noire) blanche. Et j’ai dû expliquer que dans les bandes dessinées, elle l’était. @LesleyAnnBrandt”



Réinventer des personnages de bandes dessinées pour le grand écran n’a rien de nouveau. Dans l’univers cinématographique Marvel, Valkyrie, Ghost et (infâme) l’Ancien font partie de ceux qui ont changé de sexe et/ou de race, tout comme plusieurs dans les prochains “Eternals”. Aquaman de DC avait toujours été blond et à la peau claire dans les bandes dessinées; L’indigène hawaïen (et allemand et irlandais) Jason Momoa n’est pas ça. Mais “Aquaman” est de loin le film DCEU le plus rentable à ce jour.

À travers tout cela, Gaiman est resté philosophique. En réponse à un autre auteur disant qu’il aurait peut-être la chance d’être moins populaire que Gaiman parce qu’il n’avait pas été critiqué pour le casting de son propre projet sans distinction de couleur et de genre, Gaiman a tweeté : plaindre. Les chiens aboient, mais la caravane avance. Faites du bon art.

