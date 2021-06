Neil Lennon insiste sur le fait que le Celtic et les Rangers seront « proches » dans la course au titre alors qu’il soutient Ange Postecoglou pour réussir

in

Neil Lennon insiste sur le fait que le Celtic offrira un défi de taille aux Rangers la saison prochaine – tant qu’Ange Postecoglou est soutenu sur le marché des transferts.

Celtic a nommé l’Australien d’origine grecque la semaine dernière après avoir passé plus de trois mois à essayer d’attirer Eddie Howe à Glasgow.

Postecoglou a été chargé de ramener le Celtic à la gloire de la Premiership écossaise, mais une équipe rampante des Rangers se trouve sur leur chemin

Cela est intervenu après une longue recherche d’un successeur pour Lennon, qui a quitté le club Parkhead pour la deuxième fois après avoir démissionné en février.

Les Rangers de Steven Gerrard ont terminé avec 25 points d’avance sur le Celtic en 2020/21 pour priver les Hoops d’un dixième titre consécutif, mais Lennon pense que la lutte pour la première place sera beaucoup plus serrée que les gens ne le pensent si Celtic réussit son recrutement.

“Je pense que ce sera serré cette saison”, a déclaré Lennon à l’émission White and Jordan mardi. « Tout d’abord, ils doivent déterminer qui veut rester et qui veut partir. Il y en a quatre ou cinq qui pêchent pour passer à autre chose.

«Ils doivent régler le processus de recrutement. Une fois qu’ils auront la qualité de joueur qu’on peut s’attendre à relever, je pense qu’ils s’en sortiront.

« Je ne pense pas que ce soit aussi grave que les gens le prétendent.

« Il a une toile vierge. Le rêve du 10 est parti, si vous voulez le dire ainsi. C’est donc un nouveau régime, un nouveau départ. J’espère qu’il pourra rapidement exprimer ses idées et sa philosophie.

Lennon a rejoint talkSPORT mardi pour discuter de tout ce qui concerne le Celtic

« Je le connais. Il a fait du bon travail avec Yokohama, je sais qu’il était sur le radar du club, parmi de nombreux autres candidats pour le poste également. Je pense qu’ils étaient en bas de la ligne avec Eddie Howe, cela ne s’est pas concrétisé. Ange a sa chance et je suis sûr qu’il en profitera au maximum.

« Je pense que personne [understands the job] jusqu’à ce que tu entres et que tu mettes sur ces chaussures, mais je n’échangerais mon temps au Celtic contre rien. Et je suis sûr qu’il sera le même.

Il a ajouté : « Il voudra recruter ses propres joueurs. Le Celtic a besoin d’un responsable du recrutement ou d’un directeur du football pour aider Ange avec les joueurs. Le recrutement va être important pour lui.

«Mais je ne pense pas que ce soit aussi mauvais que tout le monde le prétend. Il y a toujours un bon noyau de joueurs là-bas. Il y en avait quelques-uns qui voulaient partir, s’il pouvait les faire revenir pour cette saison.

Postecoglou rencontrera enfin sa nouvelle équipe cette semaine après avoir terminé son passage en quarantaine.

L’ancien entraîneur de Yokohama F Marinos s’est auto-isolé à Londres depuis son atterrissage au Royaume-Uni la semaine dernière.

Maintenant, il se prépare à voyager vers le nord pour jeter un premier coup d’œil à l’équipe qu’il a héritée de Lennon.