Neil Lennon perplexe devant le manque de contrôle du gouvernement sur la situation du COVID en Écosse après le diagnostic de Billy Gilmour alors que Simon Jordan déplore un voyage celtique « sanglant et ridicule »

in

Neil Lennon a réitéré son opinion selon laquelle il y avait eu une réaction excessive au voyage de mi-saison du Celtic à Dubaï à la lumière du récent problème de coronavirus qui a affecté l’équipe écossaise.

Lennon et ses collègues ont fait face à de vives critiques après que lui et 13 joueurs ont été contraints de s’isoler après que Christopher Jullien ait renvoyé un test positif après leur voyage au Moyen-Orient en janvier.

.

Le manager Lennon faisait partie du groupe qui a dû s’isoler après le voyage controversé à Dubaï

Un autre joueur a ensuite été testé positif après le voyage – ce qui a été approuvé par le gouvernement écossais.

Les préparatifs de l’Écosse pour son dernier match de groupe de l’Euro 2020 ont été bouleversés après que Billy Gilmour a été testé positif pour le coronavirus.

Le milieu de terrain de Chelsea a joué dans le match nul de vendredi avec l’Angleterre, remportant le prix de l’Étoile du match.

Mais son test positif juste un jour avant leur match de groupe crucial avec la Croatie l’a exclu du jeu, et il doit s’auto-isoler pendant 10 jours.

Heureusement pour l’Écosse, aucun autre joueur n’a été testé positif à ce stade et aucun n’a dû s’isoler car l’équipe est basée à Middlesbrough.

Le duo anglais Mason Mount et Ben Chilwell n’a pas été aussi chanceux, la paire de Chelsea étant également obligée de s’isoler après être entrée en contact étroit avec Gilmour après le match de vendredi.

Et du point de vue de Lennon, les deux situations référencées ne sont pas trop différentes – même si Simon Jordan n’en avait rien sur talkSPORT !

Lors du voyage controversé à Dubaï, Lennon a déclaré: «Nous avons été arrêtés. Nous avions des photos de nous dans le bus et le train et le gouvernement nous a fermés.

“Seize d’entre nous ont dû s’isoler à la fin, ce qui nous a semblé ridicule car nous avions suivi tous les protocoles.

parlerSPORT

Jordan n’était pas du tout réceptif au point de vue de Lennon

« C’est une situation similaire, mais il ne semble pas y avoir d’intervention de la part des représentants du gouvernement à ce sujet. »

L’ancien propriétaire de Crystal Palace, Jordan, a riposté avec quelques mots de choix pour Lennon, en disant: “Vous étiez vraiment ridicules de faire ce voyage.

« Ce n’est pas parce que quelqu’un vous dit que vous pouvez faire quelque chose qu’il est sage de le faire.

« Le fait est que nous sommes en plein dans l’œil d’une pandémie, il n’y aurait qu’un inconvénient. Il n’y avait aucun avantage ici pour vous.

«Il y avait déjà une situation ici pour vous car l’équipe ne faisait pas son poids, vous vous débattiez avec certaines sections de la presse et les Rangers étaient en hausse.

« Vous sortez et il y avait une forte possibilité que quelque chose se soit mal passé et qu’il y ait une concentration sur cela.

« Sais-tu ce qui se passe avec tes principes quand tu meurs, Neil ? Vos principes meurent avec vous.

.

Gilmour manquera le match décisif de l’Écosse avec la Croatie après avoir renvoyé un test de coronavirus positif

« Parfois, vos principes ne valent pas la peine d’être respectés pour une zone d’exposition. »

Il a poursuivi: “Et je l’ai regardé, malgré le fait que je t’aime et que je voulais du succès pour toi, je pensais que c’était un mauvais coup.

“Je serais allé” écoutez les gars, je sais que vous voulez y aller et c’est un exercice de consolidation d’équipe et nous devrions être capables de faire ce que nous voulons et je sais que le gouvernement nous a donné la permission.

« Mais nous connaissons aussi le capital politique qui [Nicola] L’esturgeon sort de situations comme celle-ci.

«Ce n’était pas seulement qu’il y avait eu des situations antérieures qui s’étaient déroulées plus tôt dans la saison lorsque certains de vos joueurs ont été des idiots sanglants et vous ont mis derrière le panier.

“C’était donc l’aboutissement d’événements qui vous ont amené à une situation où vous avez eu toute la presse injuste qui l’accompagnait.

ITV

Mount et Chilwell ont également été contraints de s’isoler après être entrés en contact étroit avec Gilmour

« Mais c’était votre propre fabrication… si vous n’y étiez pas allé, vous n’auriez pas eu ça !

Et bien que l’ancien manager des Bhoys ait compris les sentiments de Jordan, il pense toujours que Celtic a été malmené.

Il a ajouté : « Je suis d’accord avec vous dans une certaine mesure, mais nous avons eu l’autorisation du gouvernement. Vous ne pouvez pas simplement dire que c’était ridicule d’aller à Dubaï.

« Nous sommes allés à Dubaï pour les bonnes raisons. Ce n’était pas aussi grave à Dubaï qu’à la maison.

«Nous suivions tous les protocoles à la lettre et sommes revenus avec un cas positif et nous avons été jetés sous le bus.

« À mon avis, les critiques étaient exagérées. 13 joueurs et trois membres du personnel ont fini par s’isoler – ce que nous avons trouvé ridicule.

“Mais il n’y a aucun rapport sur d’autres joueurs écossais dans le camp qui ne s’isolent pas et je trouve cela très difficile à comprendre.”