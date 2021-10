En mémoire de SE RUER le batteur Neil Peart, avec le soutien de sa famille, Batteur moderne présentera à un batteur prometteur la bourse annuelle « Neil Peart Spirit Of Drumming Scholarship ».

La bourse, initialement annoncée au 2020 Festival des batteurs modernes par Carrie Nutall-Part, offre au destinataire 52 semaines de cours de batterie gratuits dispensés par un instructeur de batterie de classe mondiale Dom Famularo, accompagné d’un abonnement d’un an à Batteur moderne All Access, plus une sélection de classiques SE RUER sorties d’albums de Entreprises de musique universelle.

Les récipiendaires potentiels de la bourse doivent être des participants qualifiés pour participer. Un « participant qualifié » est défini comme quelqu’un qui est un citoyen américain légal âgé de 14 à 21 ans, qui n’est pas un musicien professionnel et qui n’est partie à aucun contrat de parrainage ou de divertissement qui, en Batteur modernele jugement de, entre en conflit avec l’esprit de la bourse.

Les récipiendaires potentiels doivent soumettre jusqu’à deux minutes de vidéo de leur jeu et un court essai décrivant pourquoi cette bourse sera importante à la fois pour leur vie et leur batterie. L’impact sur leur batterie qui a été inspiré par Daniel‘s jouer et héritage.

Pour entrer et pour connaître les règles officielles complètes, rendez-vous à cet endroit, remplissez le formulaire et téléchargez la vidéo avec votre essai.

Toutes les soumissions doivent être reçues avant le 26 novembre 2021.

Les candidatures seront examinées dans l’ordre où elles sont reçues, et le récipiendaire sera annoncé au Festival du batteur moderne 2021, ainsi que dans un prochain numéro de Batteur moderne.

poire est décédé le 7 janvier 2020 à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. Il avait 67 ans.

SE RUER annoncé poirepasse trois jours plus tard, déclenchant des ondes de choc et une vague de chagrin de la part des fans et des musiciens du monde entier.

SE RUERLe dernier spectacle de s’est déroulé au Forum de Los Angeles le 1er août 2015. poire a indiqué à l’époque qu’il voulait prendre sa retraite alors qu’il était encore capable de bien jouer, ainsi qu’un désir de passer plus de temps à la maison avec sa jeune fille.

poire rejoint SE RUER en 1974. Il était considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps, aux côtés de John Bonham de LED ZEPPELIN; Keith Lune de L’OMS; et Boulangerie au gingembre de CRÈME. poire était aussi SE RUERparolier principal de, s’inspirant de tout, de la science-fiction à Ayn rand.

