Neil Warnock affirme que Sir Alex Ferguson ne fait pas partie des trois meilleurs entraîneurs de Premier League de tous les temps – Man United News And Transfer News

Sir Alex Ferguson n’est pas seulement considéré comme le meilleur manager de l’illustre histoire de Manchester United, mais est sans doute le plus grand manager de tous les temps.

Au cours de ses 27 années sur la sellette d’Old Trafford, l’Écossais a remporté 38 trophées, dont 13 titres de Premier League, cinq FA Cups et deux Ligues des champions.

Il a créé l’une des plus grandes dynasties de l’histoire du football et a dominé le football anglais pendant plus de deux décennies, un exploit que nous ne reverrons probablement jamais.

Mais selon un autre entraîneur, Fergie n’est pas le plus grand entraîneur de tous les temps et ne fait même pas partie des trois meilleurs entraîneurs de Premier League depuis le début de la compétition en 1992.

Ce sont les opinions d’un certain Neil Warnock, qui affirme qu’Arsene Wenger, Pep Guardiola et Jurgen Klopp se classent devant l’ancien gaffer United.

« Depuis le début de la Premier League, si je choisissais mes cinq meilleurs managers, je choisirais Arsène Wenger comme numéro un. » Warnock a déclaré à TalkSPORT.

Pep Guardiola était deuxième sur la liste parce que ses équipes ont été « exceptionnelles » et son « influence sur les parcs et les ligues inférieures a été fantastique ».

«Je mettrais Klopp troisième parce que je pense qu’il ne fait que commencer, et il ira encore mieux. Mais ses perspectives et tout ce qu’il a fait au club et l’avenir avec les enfants – je pense qu’il a encore 10 ans à venir. »

« Quatrièmement, j’irais probablement avec Sir Alex Ferguson juste devant Jose Mourinho parce qu’il le fait depuis plus longtemps, je pense juste qu’il était à une époque où tout était question de gestion des hommes, ce n’était pas à cause de tous les le personnel de l’arrière-boutique, et Sir Alex était probablement le meilleur dans ce domaine.

À première vue, il semble bizarre d’avoir un homme qui a remporté plus de titres de Premier League que les trois autres combinés à la quatrième place et le Daily Mail n’a pas tardé à peser sur le débat.

Ils ont demandé aux experts Rob Draper, Mike Keegan, Matt Barlow, Jack Gaughan et Riath Al-Samarrai leurs opinions sur la question, les cinq votants Ferguson numéro un.

Clairement une opinion controversée d’un personnage controversé, il est prudent de dire que les opinions de Neil Warnock sur le football doivent être prises avec une pincée de sel.